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Courts

Summit County jury finds ex-boyfriend guilty of aggravated murder for third time in 25-year-old case

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: April 12, 2017 - 12:51 PM | Updated: April 13, 2017 - 01:36 PM
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A deputy leads defendant Willard McCarley out of the courtroom after he was found guilty for the 1992 death of Charlene Puffenbarger before Summit County Common Pleas Court Judge Joy Oldfield on Wednesday in Akron. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)

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