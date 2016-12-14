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Summit prosecutors: Love triangle led to fatal shooting in front of man’s girlfriend, young children

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: December 14, 2016 - 02:08 PM
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Assistant prosecutor Greg Peacock comforts Diamond Christian, as she takes the stand in the murder trial of Christopher Hunter in Summit County Common Pleas Court Judge Todd McKenney's courtroom on Wednesday in Akron. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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