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Suspects sought in deadly Cincinnati nightclub shooting; 5 still in hospital

By Dan Sewell
Associated Press

Published: March 27, 2017 - 07:36 AM | Updated: March 27, 2017 - 02:29 PM
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Police operate at a crime scene outside the Cameo Nightclub after a reported fatal shooting, Sunday, March 26, 2017, in Cincinnati. At least two people opened fire inside a crowded nightclub early Sunday morning. (AP Photo/John Minchillo)


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