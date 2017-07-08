All CATEGORIES
☰ Menu

Amateur sports

Sweet Life: West Akron Baseball League marks 60 years of tradition with cheers, candy and a neighborhood parade

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: July 8, 2017 - 06:35 PM | Updated: July 9, 2017 - 09:20 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

The H League A's head down South Hawkins Ave. in a 1955 Chevy truck for the West Akron Baseball League 60th Anniversary Parade on Saturday, July 8, 2017 in Akron, Ohio. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

patrick10 - Handout
Radio host Matt Patrick dies in Texas after cancer battle - 9:10 AM

Longtime Northeast Ohio radio star Matt Patrick died Sunday in Katy, Texas, after a lengthy battle with cancer.

congo10_04
Congolese keep traditional music alive with donated drum set from community members
table10cut_garofalo
Akron Community Foundation sets the table for public input - 9:19 AM
hist10cut_01
Local history: Westgate Shopping Center welcomed ‘Store of the Century’ in July 1952
Iraqi leader congratulates troops in Mosul but fight goes on
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next