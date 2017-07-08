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Sweet Life: West Akron Baseball League marks 60 years of tradition with cheers, candy and a neighborhood parade

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: July 8, 2017 - 06:35 PM | Updated: July 9, 2017 - 09:20 AM
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The H League A's head down South Hawkins Ave. in a 1955 Chevy truck for the West Akron Baseball League 60th Anniversary Parade on Saturday, July 8, 2017 in Akron, Ohio. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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