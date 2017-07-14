Switching Gears conference in Barberton July 26 will promote bikes

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg0KPHA+DQoJRllJIC4uLiBPbmxpbmU6IFZpZXcgQU1BVFMg
cHJvbW90aW9uYWwgdmlkZW8gZm9yIHRoZSBjb25mZXJlbmNlIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9i
aXQubHkvMnNaTmRCMiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPmh0dHA6Ly9iaXQubHkvMnNaTmRCMjwvYT48
L3A+DQo=
PHA+DQoJQmFyYmVydG9uIGhhcyB0YWtlbiBzZXZlcmFsIHN0ZXBzIGluIHJlY2VudCB5ZWFycyB0
byBwcm9tb3RlIGJpY3ljbGluZyDigJQgZnJvbSBhIGZyZWUgYmlrZS1sZW5kaW5nIHByb2dyYW0g
Zm9yIHJlc2lkZW50cyBhbmQgdmlzaXRvcnMgdG8gbWFya2luZyBhIE1hZ2ljIE1pbGUgcGF0aCBi
ZXR3ZWVuIGRvd250b3duIGFuZCB0aGUgVG93cGF0aCBUcmFpbC48L3A+DQo8cD4NCglOb3cgdGhl
IGNpdHkgd2lsbCBob3N0IGEgU3dpdGNoaW5nIEdlYXJzIGNvbmZlcmVuY2Ugb24gSnVseSAyNiwg
YW4gQWtyb24gTWV0cm9wb2xpdGFuIEFyZWEgVHJhbnNwb3J0YXRpb24gU3R1ZHkgKEFNQVRTKSBw
cm9ncmFtIHRoYXQgZmVhdHVyZXMgYSBkYXkgb2Ygc3BlYWtlcnMsIGEgd29ya3Nob3AsIG91dGRv
b3IgYWN0aXZpdGllcyBhbmQgbHVuY2guPC9wPg0KPHA+DQoJUmVnaXN0cmF0aW9uIGZvciB0aGUg
cHJvZ3JhbSBlbmRzIFdlZG5lc2RheS4gVGlja2V0cyBhcmUgJDE1LiBWaXNpdCA8YSBocmVmPSJo
dHRwOi8vd3d3LnN3aXRjaGluZy1nZWFycy5vcmciIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cuc3dpdGNo
aW5nLWdlYXJzLm9yZzwvYT4gb3IgY2FsbCAzMzAtMzc1LTI0MzYuPC9wPg0KPHA+DQoJSmFzb24g
Um9iZXJ0cyBvZiBCZXR0ZXIgQmxvY2sgYW5kIENoYXJsZXMgTWFyb2huIG9mIFN0cm9uZyBUb3du
cyB3aWxsIHNwZWFrIGF0IEJhcmJlcnRvbiBIaWdoIFNjaG9vbCwgNTU1IEJhcmJlciBSb2FkLCBv
biBob3cgYmljeWNsaW5nLCB3YWxraW5nIGFuZCB0cmFuc2l0IGNhbiBjcmVhdGUgdmlicmFudCBz
cGFjZXMgYW5kIG5laWdoYm9yaG9vZHMuPC9wPg0KPHA+DQoJTWF5b3IgV2lsbGlhbSBKdWRnZSB3
aWxsIGdpdmUgYW4gdXBkYXRlIGFib3V0IHJlY2VudCBiaWtlLWZyaWVuZGx5IGluaXRpYXRpdmVz
IGluIHRoZSBjaXR5LCBpbmNsdWRpbmcgYSBuZXcgcHJvZ3JhbSB0aGF0IGFsbG93cyByZXNpZGVu
dHMgYW5kIHZpc2l0b3JzIHRvIGJvcnJvdyBiaWtlcyBmb3IgZnJlZS48L3A+DQo8cD4NCglUaGUg
ZGF5IHdpbGwgYWxzbyBmZWF0dXJlIGEgY29udGluZW50YWwgYnJlYWtmYXN0IGF0IDg6MzAgYS5t
LiBhbmQgbHVuY2ggY2F0ZXJlZCBieSBXaGl0ZSBIb3VzZSBDaGlja2VuLjwvcD4NCjxwPg0KCUFm
dGVyIGEgcG9zdC1sdW5jaCB3b3Jrc2hvcCBzZXNzaW9uLCBhdHRlbmRlZXMgY2FuIGNob29zZSBi
ZXR3ZWVuIGFuIGFmdGVybm9vbiBiaWtlIHJpZGUgb3IgYSBndWlkZWQgd2FsayBhbG9uZyB0aGUg
TWFnaWMgTWlsZS48L3A+DQo8cD4NCglBTUFUUyBoZWxkIGEgc2ltaWxhciBjb25mZXJlbmNlIGlu
IEFrcm9uIGluIDIwMTQuPC9wPg0KPHA+DQoJVGhpcyBvbmUgaXMgYmVpbmcgcGFpZCBmb3Igd2l0
aCBhICQxMCwwMDAgZ3JhbnQgZnJvbSB0aGUgQmFyYmVydG9uIENvbW11bml0eSBGb3VuZGF0aW9u
LjwvcD4NCjxwPg0KCeKAnFdlIHdhbnQgbm90IG9ubHkgY2l0aXplbnMgdG8gYXR0ZW5kIGJ1dCBl
bGVjdGVkIG9mZmljaWFscyAoZnJvbSB0aHJvdWdob3V0IHRoZSBhcmVhKSBhcyB3ZWxsLOKAnSBI
ZWF0aGVyIFJlaWRsLCBtb2JpbGl0eSBwbGFubmVyIGZvciBBTUFUUywgc2FpZC4g4oCcUGVvcGxl
IGFyZSBhbHJlYWR5IHRoaW5raW5nIGFib3V0IGJpa2luZyBidXQgd2Ugd2FudCB0byBnaXZlIHRo
ZW0gaWRlYXMgZm9yIGJldHRlciBwbGFubmluZy7igJ08L3A+DQo8cD4NCglKdWRnZSBzYWlkIHRo
ZSBjaXR5IHdhbnRlZCB0byBob3N0IGEgY29uZmVyZW5jZSBiZWNhdXNlIGJpa2luZyBoYXMgYmVl
biBhIGZvY3VzIGZvciB0aGUgY2l0eSBhcyB3ZWxsIGFzIHRoZSBCYXJiZXJ0b24gQ29tbXVuaXR5
IEZvdW5kYXRpb24sIHdoaWNoIGxhdW5jaGVzIGl0cyBvd24gaW5pdGlhdGl2ZXMgaW4gYWRkaXRp
b24gdG8gbWFraW5nIGdyYW50cy48L3A+DQo8cD4NCgnigJxJdCB0aWVzIGludG8gZXZlcnl0aGlu
ZyB3ZeKAmXJlIGRvaW5nIGRvd250b3duLOKAnSBoZSBzYWlkLiDigJxBIGxvdCBvZiBjb21tdW5p
dGllcyBhcmUgdHJ5aW5nIHRvIGNyZWF0ZSBbcGVkZXN0cmlhbi1mcmllbmRseV0gZG93bnRvd25z
IGFuZCB3ZSBhbHJlYWR5IGhhdmUgdGhhdCwgYW5kIHdpdGggYSBiaWcgYmVhdXRpZnVsIGxha2Uu
IFdlIHdhbnQgbW9yZSBwZW9wbGUgdG8gY29tZSBpbiBhbmQgZW5qb3kgaXQu4oCdPC9wPg0KPHA+
DQoJVGhlIGNvbmZlcmVuY2Ugd2lsbCBicmluZyB0b2dldGhlciBldmVyeW9uZSBmcm9tIGJpa2Ug
dXNlcnMgdG8gcGxhbm5lcnMgdG8gZWxlY3RlZCBvZmZpY2lhbHMgd2hvIHNldCBwb2xpY3kgYW5k
IGhvbGQgdGhlIHB1cnNlIHN0cmluZ3MuPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCcSXTigJlzIGV4Y2l0aW5nIHNl
ZWluZyBiaWN5Y2xlIGdyb3VwcyBmcm9tIENsZXZlbGFuZCBvciBDYW50b24gY29taW5nIGhlcmUs
4oCdIEp1ZGdlIHNhaWQuIOKAnFdlIG5lZWQgbW9yZSBkaWFsb2d1ZSBvbiB3YXlzIHRvIG1ha2Ug
Y29tbXVuaXRpZXMgZXZlbiBtb3JlIGJpa2VhYmxlIHNvIHdlIGNhbiBrZWVwIGdlbmVyYXRpbmcg
aW50ZXJlc3Qu4oCdPC9wPg0KPHA+DQoJSW4gTWF5LCBCYXJiZXJ0b24gcmVjZWl2ZWQgYW4gaG9u
b3JhYmxlIG1lbnRpb24gYXMgYSDigJwyMDE3IEJpa2UgRnJpZW5kbHkgQ29tbXVuaXR54oCdIGZy
b20gdGhlIExlYWd1ZSBvZiBBbWVyaWNhbiBCaWN5Y2xpc3RzLiBJdCB3YXMgb25lIG9mIG5lYXJs
eSA0NTAgY29tbXVuaXRpZXMgaW4gdGhlIGNvdW50cnkgcmVjb2duaXplZCBmb3IgbWFraW5nIOKA
nGJpY3ljbGluZyBhIHBhcnQgb2YgdGhlaXIgc29sdXRpb24gdG8gaXNzdWVzIG9mIGhlYWx0aCwg
am9iIGFjY2VzcywgdHJhZmZpYyBzYWZldHkgYW5kIHRoZSBlbnZpcm9ubWVudCzigJ0gYWNjb3Jk
aW5nIHRvIHRoZSBncm91cOKAmXMgd2Vic2l0ZS48L3A+DQo8cD4NCglQYXVsYSBTY2hsZWlzIGNh
biBiZSByZWFjaGVkIGF0IDMzMC05OTYtMzc0MSBvciA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86cHNjaGxlaXNA
dGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPnBzY2hsZWlzQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4g
Rm9sbG93IGhlciBvbiBUd2l0dGVyIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9wYXVs
YXNjaGxlaXMiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5odHRwOi8vdHdpdHRlci5jb20vcGF1bGFzY2hsZWlz
PC9hPi48L3A+DQo=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.