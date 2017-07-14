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Conference

Switching Gears conference in Barberton July 26 will promote bikes

By Paula Schleis
Beacon Journal staff writer

Published: July 14, 2017 - 08:19 PM | Updated: July 17, 2017 - 03:56 PM
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A cyclist rides through the Towpath Trail on Friday in Barberton. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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