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Syndicated columnist explains Trump’s political rise

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: October 20, 2016 - 10:04 PM | Updated: October 21, 2016 - 09:07 AM
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Guests enjoy a luncheon while E.J. Dionne, Jr., Washington Post columnist and senior fellow at the Brookings Institute, discusses this years presidential election at the Akron Roundtable at Quaker Station on Thursday in Akron. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)

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