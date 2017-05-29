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Remembrance

Tallmadge’s Memorial Day is a time of reflection

By Jim Mackinnon
Beacon Journal staff writer

Published: May 29, 2017 - 06:29 PM | Updated: May 30, 2017 - 11:45 AM
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Cub Scout 3412 member David Whytsel waves to the parade watchers along Tallmadge Circle during the Memorial Day parade on Monday. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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