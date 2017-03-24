All CATEGORIES
☰ Menu

Taxi drivers complain about Ohio State Highway Patrol

Beacon Journal staff report

Published: March 24, 2017 - 07:22 AM

MORE IN NEWS

gondorresh24cut_01 Michael Chritton - Akron Beacon Journal
Bob Gondor and Randy Resh to receive more than $2 million each for wrongful imprisonment; Gondor says amount will be less after debts

Two men who were wrongfully imprisoned for more than 16 years for a Portage County woman’s slaying will each receive more than $2 million.

ljff24_01
Akron students guests at Goodyear blimp’s house for hands-on learning
rubber24cut_01
Future is uncertain for $200,000 tax-delinquent and dilapidated Rubber Bowl
bigspring25cut_04
Big Spring at Cleveland Botanical Garden is big fun for little ones
Akron schools, teachers union reach tentative contract agreement - 7:14 AM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next