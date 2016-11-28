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Terrorism suspected in car-and-knife attack at Ohio State

By Andrew Welsh-Huggins and Julie Carr Smyth
Associated Press

Published: November 28, 2016 - 10:22 AM | Updated: November 29, 2016 - 02:15 PM
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Police respond to an attack on campus at Ohio State University, Monday, Nov. 28, 2016, in Columbus, Ohio. (AP Photo/John Minchillo)

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