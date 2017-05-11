All CATEGORIES
☰ Menu

Community

Thanks to LeBron James, Akron students see Little Tikes factory in Hudson not just kids’ play

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: May 11, 2017 - 05:21 PM | Updated: May 12, 2017 - 01:19 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Donovin Spicer, 14a seventh grader at Roswell Kent Middle School, checks out a prototype of a children's toy during the LeBron James Family Foundation's I Promise Program's career exploration day at Little Tikes Thursdayin Hudson. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

boggs2
Authorities detain estranged husband of woman killed in Akron house fire; he served prison time for arson - 10:56 AM

Authorities have detained the estranged husband of a woman who was killed in an Akron house fire early Monday morning.

fire16cut_05
Five children, two adults killed in Akron house fire
opiate16cut
Group seeks solutions for youths struggling with addiction
city16cut
Akron commission to guide ‘complete streets’ effort
dyer16web
Bob Dyer: Joe Tait still feisty at 80 - 10:07 AM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next