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Thanks to LeBron James, Akron students see Little Tikes factory in Hudson not just kids’ play

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: May 11, 2017 - 05:21 PM | Updated: May 12, 2017 - 01:19 PM
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Donovin Spicer, 14a seventh grader at Roswell Kent Middle School, checks out a prototype of a children's toy during the LeBron James Family Foundation's I Promise Program's career exploration day at Little Tikes Thursdayin Hudson. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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