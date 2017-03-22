By Jill Lawless and Danica Kirka
Associated Press
The Latest: 4 dead in London terror incident, inc. attacker March 22,2017 06:22 PM GMT Jill Lawless and Danica Kirka Associated Press Copyright ��� 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published,broadcast, rewritten or redistributed..
PHA+TE9ORE9OOiBUaGUgTGF0ZXN0IG9uIHRoZSBpbmNpZGVudCBvdXRzaWRlIEJyaXRhaW4mIzgy MTc7cyBwYXJsaWFtZW50IChhbGwgdGltZXMgbG9jYWwpOjwvcD48cD5UaGUgaGVhZCBvZiBjb3Vu dGVydGVycm9yaXNtIGF0IExvbmRvbiYjODIxNztzIE1ldHJvcG9saXRhbiBQb2xpY2UsIHNheXMg Zm91ciBwZW9wbGUgaGF2ZSBkaWVkIGluIHRoZSB0ZXJyb3IgaW5jaWRlbnQgaW4gTG9uZG9uLCBp bmNsdWRpbmcgYW4gYXR0YWNrZXIgYW5kIGEgcG9saWNlIG9mZmljZXIuPC9wPjxwPk1hcmsgUm93 bGV5IHNheXMgc29tZSAyMCBwZW9wbGUgaGF2ZSBiZWVuIHdvdW5kZWQgYW5kIFBhcmxpYW1lbnQg d2FzIGxvY2tlZCBkb3duLiAgQSBzZWFyY2ggaXMgdW5kZXJ3YXkgdG8gbWFrZSBjZXJ0YWluIG5v IG90aGVyIGF0dGFja2VycyBhcmUgaW4gdGhlIGFyZWEgJiM4MjEyOyB0aG91Z2ggcG9saWNlIGJl bGlldmUgdGhlcmUgd2FzIG9ubHkgb25lIGF0dGFja2VyLjwvcD48cD5Sb3dsZXkgc2FpZCB0aGUg ZGVhZCBwb2xpY2VtYW4gd2FzIG9uZSBvZiB0aGUgYXJtZWQgb2ZmaWNlcnMgd2hvIGd1YXJkIFBh cmxpYW1lbnQuIFRoZSBvdGhlciB2aWN0aW1zIHdlcmUgb24gV2VzdG1pbnN0ZXIgQnJpZGdlLjwv cD48cD5Sb3dsZXkgc2F5cyAmIzgyMjA7V2UgYXJlIHNhdGlzZmllZCBhdCB0aGlzIHN0YWdlIHRo YXQgaXQgbG9va3MgbGlrZSB0aGVyZSB3YXMgb25seSBvbmUgYXR0YWNrZXIuIEJ1dCBpdCB3b3Vs ZCBiZSBmb29saXNoIHRvIGJlIG92ZXJjb25maWRlbnQgZWFybHkgb24uJiM4MjIxOzwvcD48cD4m IzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+PHA+NTo1MCBwLm0uPC9wPjxwPkZyZW5jaCBQcmVzaWRl bnQgRnJhbmNvaXMgSG9sbGFuZGUgYW5kIEdlcm1hbiBDaGFuY2VsbG9yIEFuZ2VsYSBNZXJrZWwg aGF2ZSBib3RoIGV4cHJlc3NlZCB0aGVpciBzdXBwb3J0IGFuZCBzb2xpZGFyaXR5IHdpdGggQnJp dGFpbiBhZnRlciB0aGUgYXR0YWNrcyBhdCB0aGUgQnJpdGlzaCBQYXJsaWFtZW50IGluIExvbmRv bi48L3A+PHA+JiM4MjIwO1dlIGFyZSBhbGwgY29uY2VybmVkIHdpdGggdGVycm9yaXNtLCYjODIy MTsgSG9sbGFuZGUgdG9sZCByZXBvcnRlcnMgV2VkbmVzZGF5IGR1cmluZyBhIHZpc2l0IGluIFZp bGxlcGludGUsIG91dHNpZGUgUGFyaXMuICYjODIyMDtGcmFuY2UsIHdoaWNoIGhhcyBiZWVuIHN0 cnVjayBzbyBoYXJkIGxhdGVseSwga25vd3Mgd2hhdCB0aGUgQnJpdGlzaCBwZW9wbGUgYXJlIHN1 ZmZlcmluZyB0b2RheS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkhvbGxhbmRlIGFkZGVkIHRoYXQgY291bnRyaWVz ICYjODIyMDttdXN0IGJyaW5nIGFsbCB0aGUgY29uZGl0aW9ucyB0byBhbnN3ZXIgdGhlc2UgYXR0 YWNrcyYjODIyMTsgYW5kIHRoYXQgJiM4MjIwO2l0IGlzIGNsZWFyIHRoYXQgaXQgaXMgYXQgdGhl IEV1cm9wZWFuIGxldmVsLCBhbmQgZXZlbiBiZXlvbmQgdGhhdCwgdGhhdCB3ZSBtdXN0IG9yZ2Fu aXplIG91cnNlbHZlcy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkZyZW5jaCBJbnRlcmlvciBNaW5pc3RlciBNYXR0 aGlhcyBGZWtsIHNhaWQgJiM4MjIwO2l0IGlzIGEgaGlnaCBwbGFjZSBvZiBkZW1vY3JhY3kgdGhh dCBoYXMgYmVlbiBhdHRhY2tlZCYjODIyMTsgYW5kIHRoYXQgRnJhbmNlIGlzICYjODIyMDtvYnZp b3VzbHkgcmVhZHkgdG8gaGVscC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPk1lcmtlbCBzYWlkIGluIGEgc3RhdGVt ZW50IFdlZG5lc2RheSB0aGF0IHNoZSBsZWFybmVkICYjODIyMDt3aXRoIHNvcnJvdyYjODIyMTsg b2YgV2VkbmVzZGF5JiM4MjE3O3MgaW5jaWRlbnQgYW5kIGhlciB0aG91Z2h0cyB3ZXJlICYjODIy MDt3aXRoIG91ciBCcml0aXNoIGZyaWVuZHMgYW5kIGFsbCBvZiB0aGUgcGVvcGxlIG9mIExvbmRv biwmIzgyMjE7IGluIHBhcnRpY3VsYXIgdGhvc2Ugd2hvIHdlcmUgaW5qdXJlZC48L3A+PHA+V2hp bGUgdGhlIGNpcmN1bXN0YW5jZXMgb2YgdGhlIGF0dGFjayB3ZXJlIHN0aWxsIHVuY2xlYXIsICYj ODIyMDtJIHdhbnQgdG8gc2F5IGZvciBHZXJtYW55IGFuZCBpdHMgY2l0aXplbnM6IHdlIHN0YW5k IGZpcm1seSBhbmQgcmVzb2x1dGVseSBieSBHcmVhdCBCcml0YWluJiM4MjE3O3Mgc2lkZSBpbiB0 aGUgZmlnaHQgYWdhaW5zdCBhbGwgZm9ybXMgb2YgdGVycm9yaXNtLCYjODIyMTsgc2hlIHNhaWQu PC9wPjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD48cD41OjQ1IHAubS48L3A+PHA+UnVzc2lh biBGb3JlaWduIE1pbmlzdHJ5IHNwb2tlc3dvbWFuIE1hcmlhIFpha2hhcm92YSBoYXMgZXhwcmVz c2VkIHN5bXBhdGh5IHRvIHRob3NlIGluanVyZWQgYW5kIGNvbmRvbGVuY2VzIHRvIHRoZSByZWxh dGl2ZXMgb2YgdGhvc2Ugd2hvIGRpZWQgaW4gdGhlIGluY2lkZW50IGF0IEJyaXRhaW4mIzgyMTc7 cyBwYXJsaWFtZW50LCBhbmQgaGFzIHVuZGVybGluZWQgdGhlIG5lZWQgZm9yIGdsb2JhbCBjb29w ZXJhdGlvbiBpbiB0aGUgZmlnaHQgYWdhaW5zdCB0ZXJyb3Jpc20uPC9wPjxwPiYjODIyMDtXZSBk b24mIzgyMTc7dCBzcGxpdCB0ZXJyb3Jpc20gaW50byBjYXRlZ29yaWVzOyB3ZSBjb25zaWRlciBp dCBhcyBhYnNvbHV0ZSBldmlsLiBBdCB0aGlzIG1vbWVudCwgYXMgYWx3YXlzLCBvdXIgaGVhcnRz IGFyZSB0b2dldGhlciB3aXRoIHRoZSBCcml0aXNoIHBlb3BsZSwgd2UgZmVlbCB0aGVpciBwYWlu IGFuZCBzcGVhayBhZ2FpbiBhYm91dCB0aGUgbmVlZCB0byBjb25mcm9udCB0aGF0IGV2aWwsJiM4 MjIxOyBzaGUgc2FpZC48L3A+PHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPjxwPjU6NDAgcC5t LjwvcD48cD5Ccml0aXNoIEZvcmVpZ24gU2VjcmV0YXJ5IEJvcmlzIEpvaG5zb24gd2FzIGFic2Vu dCBmcm9tIGEgJiM4MjIwO2ZhbWlseSBwaG90byYjODIyMTsgb2Ygb2ZmaWNpYWxzIGF0dGVuZGlu ZyBhIGNvbmZlcmVuY2Ugb24gdGhlIElzbGFtaWMgU3RhdGUgZ3JvdXAgaW4gV2FzaGluZ3Rvbiwg RC5DLjwvcD48cD5TZWNyZXRhcnkgb2YgU3RhdGUgUmV4IFRpbGxlcnNvbiwgd2hvIHdhcyBhbHNv IGF0IHRoZSBtZWV0aW5nLCBpc3N1ZWQgYSBzdGF0ZW1lbnQgb2ZmZXJpbmcgaGlzIGNvbmRvbGVu Y2VzIHRvIHRoZSB2aWN0aW1zLjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhlIEFtZXJpY2FuIHBlb3BsZSBzZW5k IHRoZWlyIHRob3VnaHRzIGFuZCBwcmF5ZXJzIHRvIHRoZSBwZW9wbGUgb2YgdGhlIFVuaXRlZCBL aW5nZG9tLiAgV2UgY29uZGVtbiB0aGVzZSBob3JyaWZpYyBhY3RzIG9mIHZpb2xlbmNlLCBhbmQg d2hldGhlciB0aGV5IHdlcmUgY2FycmllZCBvdXQgYnkgdHJvdWJsZWQgaW5kaXZpZHVhbHMgb3Ig YnkgdGVycm9yaXN0cywgdGhlIHZpY3RpbXMga25vdyBubyBkaWZmZXJlbmNlLCYjODIyMTsgaGUg c2FpZC48L3A+PHA+U3RhdGUgRGVwYXJ0bWVudCBzcG9rZXNtYW4gTWFyayBUb25lciBzYWlkIHRo ZSBVLlMuIHdhcyByZWFkeSB0byBhc3Npc3QgaW4gYW55IHdheS48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoZSBz YWZldHkgYW5kIHNlY3VyaXR5IG9mIFUuUy4gY2l0aXplbnMgb3ZlcnNlYXMgaXMgb25lIG9mIG91 ciBoaWdoZXN0IHByaW9yaXRpZXMuIE91ciBlbWJhc3N5IGluIExvbmRvbiBpcyBtb25pdG9yaW5n IHRoZSBzaXR1YXRpb24gY2xvc2VseSwmIzgyMjE7IGhlIGFkZGVkLjwvcD48cD4mIzgyMTI7JiM4 MjEyOyYjODIxMjs8L3A+PHA+NTozMCBwLm0uPC9wPjxwPlRocmVlIHN0dWRlbnRzIG9uIGEgc2No b29sIHRyaXAgZnJvbSBTYWludC1Kb3NlcGggaGlnaCBzY2hvb2wgaW4gdGhlIEJyaXR0YW55IHRv d24gb2YgQ29uY2FybmVhdSB3ZXJlIGFtb25nIHRoZSBpbmp1cmVkLCBhY2NvcmRpbmcgdG8gdGhl IEZyZW5jaCBmb3JlaWduIG1pbmlzdHJ5LjwvcD48cD5UaGUgbWluaXN0cnkgc2FpZCBpdCBpcyBp biBjb250YWN0IHdpdGggQnJpdGlzaCBhdXRob3JpdGllcy48L3A+PHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsm IzgyMTI7PC9wPjxwPjU6MjUgcC5tLjwvcD48cD5GcmVuY2ggUHJpbWUgTWluaXN0ZXIgQmVybmFy ZCBDYXplbmV1dmUgc2F5cyB0aGF0IEZyZW5jaCBoaWdoIHNjaG9vbCBzdHVkZW50cyBhcmUgYW1v bmcgdGhlIHdvdW5kZWQgaW4gdGhlIGF0dGFjayBpbiBMb25kb24uPC9wPjxwPkluIGEgdHdlZXQg V2VkbmVzZGF5LCBDYXplbmV1dmUgb2ZmZXJlZCBzdXBwb3J0IHRvIHRoZSBCcml0aXNoIGFzIHdl bGwgYXMgdG8gJiM4MjIwO3RoZSBGcmVuY2ggc3R1ZGVudHMgd291bmRlZCwgdGhlaXIgZmFtaWxp ZXMgYW5kIHRoZWlyIHNjaG9vbG1hdGVzLiYjODIyMTs8L3A+PHA+TG9uZG9uIGlzIGEgY29tbW9u IGRlc3RpbmF0aW9uIGZvciBGcmVuY2ggc2Nob29sIHRyaXBzLjwvcD48cD4mIzgyMTI7JiM4MjEy OyYjODIxMjs8L3A+PHA+NToxNSBwLm0uPC9wPjxwPkJyaXRpc2ggcG9ydCBvZmZpY2lhbHMgc2F5 IHRoZXkgcHVsbGVkIGEgd29tYW4gZnJvbSB0aGUgVGhhbWVzIFJpdmVyIGZvbGxvd2luZyB0aGUg aW5jaWRlbnQgb24gV2VzdG1pbnN0ZXIgQnJpZGdlLjwvcD48cD5UaGUgUG9ydCBvZiBMb25kb24g QXV0aG9yaXR5IHNheXMgYSBmZW1hbGUgbWVtYmVyIG9mIHRoZSBwdWJsaWMgd2FzIHJlY292ZXJl ZCBmcm9tIHRoZSByaXZlciwgaW5qdXJlZCBidXQgYWxpdmUuPC9wPjxwPlRoZSBhdXRob3JpdHkg c2F5cyBpdCBoYXMgY2xvc2VkIHRoZSByaXZlciBiZXR3ZWVuIFZhdXhoYWxsIEJyaWRnZSBhbmQg RW1iYW5rbWVudCB3aGlsZSBhIG1ham9yIHNlY3VyaXR5IG9wZXJhdGlvbiBpcyB1bmRlciB3YXkg YWZ0ZXIgYSBzdXNwZWN0ZWQgdGVycm9yIGF0dGFjayBhdCB0aGUgSG91c2VzIG9mIFBhcmxpYW1l bnQgaW4gTG9uZG9uLjwvcD48cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+PHA+NToxMCBwLm0u PC9wPjxwPkJyaXRhaW4mIzgyMTc7cyBQcmltZSBNaW5pc3RlciBUaGVyZXNhIE1heSB3aWxsIGNo YWlyIGEgbWVldGluZyBvZiB0aGUgZ292ZXJubWVudCBlbWVyZ2VuY3kgY29tbWl0dGVlIHRvIGRp c2N1c3MgdGhlIHJlc3BvbnNlIHRvIHRoZSB0ZXJyb3IgaW5jaWRlbnQgaW4gTG9uZG9uLjwvcD48 cD5UaGUgZW1lcmdlbmN5IGNvbW1pdHRlZSBrbm93biBhcyBDb2JyYSBjb29yZGluYXRlcyB0aGUg aGlnaC1sZXZlbCByZXNwb25zZSB0byBzZXJpb3VzIGluY2lkZW50cy4gSXQgYnJpbmdzIHRvZ2V0 aGVyIGdvdmVybm1lbnQgbWluaXN0ZXJzIHdpdGggc2VuaW9yIG9mZmljaWFscyBvZiB0aGUgZW1l cmdlbmN5IHNlcnZpY2VzIGFuZCBzZWN1cml0eSBhbmQgaW50ZWxsaWdlbmNlIGFnZW5jaWVzLjwv cD48cD5TdWNoIG1lZXRpbmdzIGFyZSBoZWxkIGFmdGVyIHNlcmlvdXMgaW5jaWRlbnRzIHN1Y2gg YXQgdGhlIEp1bHkgNywgMjAwNSwgYXR0YWNrIG9uIExvbmRvbiB0cmFuc3BvcnQgc2VydmljZXMu PC9wPjxwPlRoZSBXZWRuZXNkYXkgbWVldGluZyBpcyBoZWxkIGluIHRoZSBicmllZmluZyByb29t IG9mIHRoZSBDYWJpbmV0IE9mZmljZSBvbiBXaGl0ZWhhbGwuPC9wPjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7 JiM4MjEyOzwvcD48cD41IHAubS48L3A+PHA+VGhlIExvbmRvbiBBbWJ1bGFuY2UgU2VydmljZSBz YXlzIGl0IGhhcyB0cmVhdGVkIGF0IGxlYXN0IDEwIGluanVyZWQgcGVvcGxlIG9uIFdlc3RtaW5z dGVyIEJyaWRnZSBhZnRlciBhIHZlaGljbGUgaGl0IHBlZGVzdHJpYW5zLjwvcD48cD5JdCBzYXlz IHRoZSBmaXJzdCBhbWJ1bGFuY2UgYXJyaXZlZCB3aXRoaW4gc2l4IG1pbnV0ZXMgb2YgdGhlIGZp cnN0IGNhbGwgYXQgMjo0MCBwLm0uICgxNDQwR01UKS48L3A+PHA+QW1idWxhbmNlcywgYW4gYWly IGFtYnVsYW5jZSBhbmQgYSBIYXphcmRvdXMgQXJlYSBSZXNwb25zZSBUZWFtIHdlcmUgYWxsIHNl bnQgdG8gdGhlIHNjZW5lLjwvcD48cD5PbmUgd29tYW4gaGFzIGJlZW4gY29uZmlybWVkIGRlYWQs IGFuZCBhIGJvZHkgd2FzIHNlZW4gbHlpbmcgaW4gdGhlIHlhcmQgb2YgUGFybGlhbWVudCwgd2hl cmUgYSBrbmlmZW1hbiBzdGFiYmVkIGEgcG9saWNlIG9mZmljZXIgYW5kIHdhcyBzaG90IGJ5IHBv bGljZS48L3A+PHA+UGVvcGxlIGJlZ2FuIGxlYXZpbmcgdGhlIEhvdXNlcyBvZiBQYXJsaWFtZW50 IGFib3V0IHR3byBob3VycyBhZnRlciB0aGUgaW5jaWRlbnQuPC9wPjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7 JiM4MjEyOzwvcD48cD40OjUwIHAubS48L3A+PHA+QSBzZW5pb3IgcG9saWNlIGNvbW1hbmRlciBz YXlzIHRoZSBhdHRhY2sgYXQgTG9uZG9uJiM4MjE3O3MgUGFybGlhbWVudCBoYXMgYmVlbiBkZWNs YXJlZCBhIHRlcnJvcmlzdCBpbmNpZGVudCBhbmQgJiM4MjIwO2EgZnVsbCBjb3VudGVydGVycm9y aXNtIGludmVzdGlnYXRpb24gaXMgdW5kZXJ3YXkuJiM4MjIxOzwvcD48cD5Db21tYW5kZXIgQi5K LiBIYXJyaW5ndG9uIHNheXMgJiM4MjIwO2EgbnVtYmVyJiM4MjIxOyBvZiBwZW9wbGUgaGF2ZSBi ZWVuIGluanVyZWQsIGluY2x1ZGluZyBwb2xpY2Ugb2ZmaWNlcnMuPC9wPjxwPkhlIHNheXMgYWRk aXRpb25hbCBwb2xpY2Ugb2ZmaWNlcnMsIGFybWVkIGFuZCB1bmFybWVkLCB3aWxsIGJlIGRlcGxv eWVkIGFjcm9zcyBMb25kb24gZHVyaW5nIHRoZSBldmVuaW5nIHJ1c2ggaG91ciBhcyBwYXJ0IG9m IGVmZm9ydHMgdG8ga2VlcCBwZW9wbGUgc2FmZS48L3A+PHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7 PC9wPjxwPjQ6MzUgcC5tLjwvcD48cD5UaGUgU2NvdHRpc2ggUGFybGlhbWVudCBpbiBFZGluYnVy Z2ggc3VzcGVuZGVkIGl0cyBkZWJhdGUgb24gYSBzZWNvbmQgaW5kZXBlbmRlbmNlIHJlZmVyZW5k dW0gYWZ0ZXIgdGhlIGluY2lkZW50IG91dHNpZGUgdGhlIEJyaXRpc2ggUGFybGlhbWVudCBpbiBM b25kb24uPC9wPjxwPlNjb3R0aXNoIGxhd21ha2VycyBoYWQgYmVlbiBwbGFubmluZyB0byB2b3Rl IGFmdGVyIHR3byBkYXlzIG9mIGRlYmF0ZSBvbiBGaXJzdCBNaW5pc3RlciBOaWNvbGEgU3R1cmdl b24mIzgyMTc7cyBjYWxsIGZvciBhbm90aGVyIHJlZmVyZW5kdW0gb24gbGVhdmluZyB0aGUgVW5p dGVkIEtpbmdkb20uPC9wPjxwPlRoZSBkZWJhdGUgd2FzIHN1c3BlbmRlZCBhZnRlciBzb21lIG1l bWJlcnMgc2FpZCBpdCBzaG91bGQgYmUgaGFsdGVkIG91dCBvZiByZXNwZWN0IGFmdGVyIGEgcG9s aWNlbWFuIHdhcyBzdGFiYmVkIGFuZCBoaXMgYXR0YWNrZXIgc2hvdCBpbiBMb25kb24uPC9wPjxw PlN0dXJnZW9uIHR3ZWV0ZWQgdGhhdCBoZXIgdGhvdWdodHMgd2VyZSB3aXRoIGV2ZXJ5b25lIGlu IFdlc3RtaW5zdGVyICYjODIyMDtjYXVnaHQgdXAgaW4gdGhpcyBkcmVhZGZ1bCBpbmNpZGVudC4m IzgyMjE7PC9wPjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD48cD40OjMwIHAubS48L3A+PHA+ QSBkb2N0b3Igc2F5cyBhIHdvbWFuIGhhcyBkaWVkIGFuZCBhYm91dCBhIGRvemVuIHBlb3BsZSBh cmUgaHVydCwgc29tZSB3aXRoICYjODIyMDtjYXRhc3Ryb3BoaWMmIzgyMjE7IGluanVyaWVzLCBh ZnRlciBhIHZlaGljbGUgYXBwYXJlbnRseSBoaXQgcGVkZXN0cmlhbnMgb24gV2VzdG1pbnN0ZXIg QnJpZGdlLCBuZWFyIFBhcmxpYW1lbnQuPC9wPjxwPkNvbGxlZW4gQW5kZXJzb24gb2YgU3QgVGhv bWFzJiM4MjE3OyBIb3NwaXRhbCBzYXlzIGEgZmVtYWxlIHBlZGVzdHJpYW4gaGFzIGRpZWQuPC9w PjxwPkFuZGVyc29uIHNhaWQ6ICYjODIyMDtUaGVyZSB3ZXJlIHBlb3BsZSBhY3Jvc3MgdGhlIGJy aWRnZS4gVGhlcmUgd2VyZSBzb21lIHdpdGggbWlub3IgaW5qdXJpZXMsIHNvbWUgY2F0YXN0cm9w aGljLiBTb21lIGhhZCBpbmp1cmllcyB0aGV5IGNvdWxkIHdhbGsgYXdheSBmcm9tIG9yIHdobyBo YXZlIGxpZmUtY2hhbmdpbmcgaW5qdXJpZXMuJiM4MjIxOzwvcD48cD5TaGUgc2FpZCB0aGVyZSBt aWdodCBiZSBhIGRvemVuIGluanVyZWQgaW4gYWxsLjwvcD48cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIx Mjs8L3A+PHA+NDoyMCBwLm0uPC9wPjxwPlBvbGFuZCYjODIxNztzIGZvcm1lciBmb3JlaWduIG1p bmlzdGVyLCBSYWRlayBTaWtvcnNraSwgc2F5cyBoZSB3YXMgaW4gYSB0YXhpIGxlYXZpbmcgV2Vz dG1pbnN0ZXIgYW5kIHdhcyBjaGVja2luZyBoaXMgZW1haWwgd2hlbiBoZSBoZWFyZCBzb21ldGhp bmcgbGlrZSBhIGNhciBjcmFzaCwgJiM4MjIwO3NvbWV0aGluZyBsaWtlIGEgY2FyIGhpdHRpbmcg bWV0YWwgc2hlZXQuJiM4MjIxOzwvcD48cD4mIzgyMjA7SSBsb29rIHVwIGFuZCBJIHNlZSB0aGF0 IGEgcGVyc29uIGlzIGx5aW5nIG9uIHRoZSBwYXZlbWVudC4gSSBzdGFydGVkIG15IGNhbWVyYSBh bmQgSSBzYXcgbW9yZSBwZW9wbGUgbHlpbmcgb24gdGhlIHN0cmVldCBhbmQgb24gdGhlIHBhdmVt ZW50LCYjODIyMTsgU2lrb3Jza2kgc2FpZCBvbiBQb2xhbmQmIzgyMTc7cyBUVk4yNC48L3A+PHA+ JiM4MjIwO1Blb3BsZSBzdGFydGVkIHJ1bm5pbmcgdXAgdG8gdGhlbS4gSSBzYXcgb25lIHBlcnNv biB3aG8gZ2F2ZSBubyBzaWduIG9mIGxpZmUsIGFub3RoZXIgbWFuIHdhcyBibGVlZGluZyBmcm9t IGhpcyBoZWFkLiBJbiBhbGwsIEkgc2F3IGZpdmUgcGVvcGxlIHdobyB3ZXJlIGF0IGxlYXN0IHNl cmlvdXNseSBpbmp1cmVkLCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoZSB0YXhpIGRy aXZlciBpbW1lZGlhdGVseSBjYWxsZWQgdGhlIGVtZXJnZW5jeSBudW1iZXIuIEkgaGVhcmQgYW1i dWxhbmNlcyB3aXRoaW4gdHdvIG9yIHRocmVlIG1pbnV0ZXMsIHNvIHRoZSByZXNjdWUgYWN0aW9u IHdhcyByZWFsbHkgdmVyeSBxdWljay4gVGhlcmUgaXMgYSBob3NwaXRhbCBuZWFyIHRoZXJlLiYj ODIyMTs8L3A+PHA+JiM4MjIwO0l0IGFsbCBoYXBwZW5lZCBzbyBmYXN0IHRoYXQgdGhlcmUgd2Fz IG5vIHRpbWUgdG8gZ2V0IHNjYXJlZCwmIzgyMjE7IHNhaWQgU2lrb3Jza2kgd2hvIHBvc3RlZCBo aXMgdmlkZW8gb24gVHdpdHRlci48L3A+PHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPjxwPjQ6 MDUgcC5tLjwvcD48cD5UaGUgVS5TLiBTdGF0ZSBEZXBhcnRtZW50IHNheXMgaXQgaXMgY2xvc2Vs eSBtb25pdG9yaW5nIHRoZSBpbmNpZGVudCBvdXRzaWRlIExvbmRvbiYjODIxNztzIFBhcmxpYW1l bnQgYW5kIHVyZ2VkIEFtZXJpY2FucyBpbiBMb25kb24gdG8gYXZvaWQgdGhlIGFyZWEuPC9wPjxw PlNwb2tlc21hbiBNYXJrIFRvbmVyIHNhaWQgV2VkbmVzZGF5OiAmIzgyMjA7V2Ugc3RhbmQgcmVh ZHkgdG8gYXNzaXN0IGluIGFueSB3YXkgdGhlIFUuSy4gYXV0aG9yaXRpZXMgd291bGQgZmluZCBo ZWxwZnVsLiYjODIyMTs8L3A+PHA+SGUgYWRkZWQgdGhhdCB0aGUgVS5TLiBFbWJhc3N5IGluIExv bmRvbiBpcyBjbG9zZWx5IGZvbGxvd2luZyB0aGUgbmV3cyBhbmQgc3RhbmRzIHJlYWR5IHRvIGhl bHAgYW55IGFmZmVjdGVkIEFtZXJpY2Fucy48L3A+PHA+SGUgc2FpZDogJiM4MjIwO091ciBoZWFy dHMgZ28gb3V0IHRvIHRob3NlIGFmZmVjdGVkLiYjODIyMTs8L3A+PHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsm IzgyMTI7PC9wPjxwPjM6NTAgcC5tLjwvcD48cD5XaXRuZXNzIFJpY2sgTG9uZ2xleSB0b2xkIHRo ZSBQcmVzcyBBc3NvY2lhdGlvbiB0aGF0IGhlIHNhdyBhIG1hbiBzdGFiIGEgcG9saWNlbWFuIG91 dHNpZGUgQnJpdGFpbiYjODIxNztzIFBhcmxpYW1lbnQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtXZSB3ZXJlIGp1 c3Qgd2Fsa2luZyB1cCB0byB0aGUgc3RhdGlvbiBhbmQgdGhlcmUgd2FzIGEgbG91ZCBiYW5nIGFu ZCBhIGd1eSwgc29tZW9uZSwgY3Jhc2hlZCBhIGNhciBhbmQgdG9vayBzb21lIHBlZGVzdHJpYW5z IG91dCwmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGV5IHdlcmUganVzdCBsYXlpbmcg dGhlcmUgYW5kIHRoZW4gdGhlIHdob2xlIGNyb3dkIGp1c3Qgc3VyZ2VkIGFyb3VuZCB0aGUgY29y bmVyIGJ5IHRoZSBnYXRlcyBqdXN0IG9wcG9zaXRlIEJpZyBCZW4uPC9wPjxwPiYjODIyMDtBIGd1 eSBjYW1lIHBhc3QgbXkgcmlnaHQgc2hvdWxkZXIgd2l0aCBhIGJpZyBrbmlmZSBhbmQganVzdCBz dGFydGVkIHBsdW5naW5nIGl0IGludG8gdGhlIHBvbGljZW1hbi48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgaGF2 ZSBuZXZlciBzZWVuIGFueXRoaW5nIGxpa2UgdGhhdC4gSSBqdXN0IGNhbiYjODIxNzt0IGJlbGll dmUgd2hhdCBJIGp1c3Qgc2F3LiYjODIyMTs8L3A+PHA+TGF3bWFrZXIgQWRhbSBIb2xsb3dheSB0 b2xkIHRoZSBBUCBoZSBzYXcgcGVvcGxlIHJ1bm5pbmcgYW5kIGltbWVkaWF0ZWx5IHJhbiBpbnRv IGhpcyBvZmZpY2VzIGluIFBhcmxpYW1lbnQgdG8gYmUgd2l0aCBoaXMgc3RhZmYuICYjODIyMDtB IGxvdCBvZiB1cyBhcmUgbG9ja2VkIGluIHdpdGggb3VyIHN0YWZmIGF0IHRoZSBtb21lbnQsJiM4 MjIxOyBoZSBzYWlkLjwvcD48cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+PHA+Mzo1MCBwLm0u PC9wPjxwPlRoZSBXaGl0ZSBIb3VzZSBzYXlzIFUuUy4gUHJlc2lkZW50IERvbmFsZCBUcnVtcCBo YXMgYmVlbiBicmllZmVkIG9uIGEgZ3VuIGFuZCBrbmlmZSBpbmNpZGVudCBhdCBCcml0YWluJiM4 MjE3O3MgUGFybGlhbWVudCBpbiBMb25kb24uPC9wPjxwPlRydW1wIGhpbXNlbGYgc2FpZCBkdXJp bmcgYSBicmllZiBhcHBlYXJhbmNlIFdlZG5lc2RheSBiZWZvcmUgcmVwb3J0ZXJzIGF0IHRoZSBX aGl0ZSBIb3VzZSB0aGF0IGhlIHdhcyBqdXN0IGdldHRpbmcgdGhlIG5ld3MuIEhlIGNhbGxlZCBp dCAmIzgyMjA7YmlnIG5ld3MuJiM4MjIxOzwvcD48cD5UcnVtcCYjODIxNztzIHNwb2tlc21hbiwg U2VhbiBTcGljZXIsIHNheXMgdGhlIFUuUy4gd2lsbCBjb250aW51ZSB0byBtb25pdG9yIHRoZSBz aXR1YXRpb24gYW5kIHVwZGF0ZSB0aGUgcHJlc2lkZW50LjwvcD48cD5Ccml0YWluJiM4MjE3O3Mg UGFybGlhbWVudCB3YXMgb24gbG9ja2Rvd24gYWZ0ZXIgJiM4MjEyOyBhY2NvcmRpbmcgdG8gb2Zm aWNpYWxzICYjODIxMjsgYW4gYXNzYWlsYW50IHN0YWJiZWQgYW4gb2ZmaWNlciB0aGVuIHdhcyBz aG90IGJ5IHBvbGljZS48L3A+PHA+TG9uZG9uIFBvbGljZSBhbHNvIHNhaWQgb2ZmaWNlcnMgd2Vy ZSBjYWxsZWQgdG8gYW4gaW5jaWRlbnQgb24gbmVhcmJ5IFdlc3RtaW5zdGVyIEJyaWRnZTwvcD48 cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+PHA+Mzo0MCBwLm0uPC9wPjxwPkJyaXRpc2ggbGF3 bWFrZXIgR3JhbnQgU2hhcHBzIHNhaWQgb24gVHdpdHRlciB0aGF0IGhlIHdhcyB3YWxraW5nIHRo cm91Z2ggdGhlIGNsb2lzdGVycyBvZiB0aGUgSG91c2Ugb2YgQ29tbW9ucyB0byB2b3RlIHdoZW4g aGUgaGVhcmQgZm91ciBndW5zaG90cy4gUG9saWNlIHRvbGQgbGF3bWFrZXJzIHRvIGdldCBkb3du IG9uIHRoZSBncm91bmQgYW5kIGNyYXdsIHRvIGNvdmVyLjwvcD48cD4mIzgyMjA7UG9saWNlIHJl c3BvbnNlIGluc3RhbnQuIEhlYXJkIGNvbW1vdGlvbiwgbG9va2VkIHJvdW5kLiBQb2xpY2Ugd2Vh cG9ucyBkcmF3biwgNCBzaG90cywgcG9saWNlIG9yZGVyZWQgdXMgdG8gaGl0IGdyb3VuZCAmYW1w OyBnZXQgYmFjaywgZ2V0IGJhY2ssJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLjwvcD48cD4mIzgyMTI7JiM4MjEy OyYjODIxMjs8L3A+PHA+Mzo0MCBwLm0uPC9wPjxwPlRoZSBmb3JtZXIgUG9saXNoIGZvcmVpZ24g bWluaXN0ZXIgUmFkZWsgU2lrb3Jza2kgcG9zdGVkIGEgdmlkZW8gb24gVHdpdHRlciB0aGF0IHNl ZW1zIHRvIHNob3cgcGVvcGxlIGx5aW5nIGluanVyZWQgaW4gdGhlIHJvYWQgb24gV2VzdG1pbnN0 ZXIgQnJpZGdlLjwvcD48cD5TaWtvcnNraSwgYSBzZW5pb3IgZmVsbG93IGF0IHRoZSBIYXJ2YXJk IENlbnRyZSBmb3IgRXVyb3BlYW4gU3R1ZGllcywgc2F5cyBoZSBzYXcgYXQgbGVhc3QgZml2ZSBw ZW9wbGUgbHlpbmcgb24gdGhlIGdyb3VuZCBhZnRlciBiZWluZyAmIzgyMjA7bW93biBkb3duJiM4 MjIxOyBieSBhIGNhci48L3A+PHA+U2lrb3Jza2kgdG9sZCB0aGUgQkJDIGhlICYjODIyMDtoZWFy ZCB3aGF0IEkgdGhvdWdodCB3aGF0IEkgdGhvdWdodCB3YXMganVzdCBhIGNvbGxpc2lvbiBhbmQg dGhlbiBJIGxvb2tlZCB0aHJvdWdoIHRoZSB3aW5kb3cgb2YgdGhlIHRheGkgYW5kIHNvbWVvbmUg ZG93biwgb2J2aW91c2x5IGluIGdyZWF0IGRpc3RyZXNzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhlbiBJIHNh dyBhIHNlY29uZCBwZXJzb24gZG93biwgYW5kIEkgc3RhcnRlZCBmaWxtaW5nLCB0aGVuIEkgc2F3 IHRocmVlIG1vcmUgcGVvcGxlIGRvd24sIG9uZSBvZiB0aGVtIGJsZWVkaW5nIHByb2Z1c2VseS4m IzgyMjE7PC9wPjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD48cD4zOjM1IHAubS48L3A+PHA+ TG9uZG9uIHBvbGljZSBzYXkgdGhleSBhcmUgdHJlYXRpbmcgYSBndW4gYW5kIGtuaWZlIGluY2lk ZW50IGF0IEJyaXRhaW4mIzgyMTc7cyBQYXJsaWFtZW50ICYjODIyMDthcyBhIHRlcnJvcmlzdCBp bmNpZGVudCB1bnRpbCB3ZSBrbm93IG90aGVyd2lzZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRoZSBNZXRyb3Bv bGl0YW4gUG9saWNlIHNheXMgaW4gYSBzdGF0ZW1lbnQgdGhhdCB0aGUgaW5jaWRlbnQgaXMgb25n b2luZy4gSXQgaXMgdXJnaW5nIHBlb3BsZSB0byBzdGF5IGF3YXkgZnJvbSB0aGUgYXJlYS48L3A+ PHA+T2ZmaWNpYWxzIHNheSBhIG1hbiB3aXRoIGEga25pZmUgYXR0YWNrZWQgYSBwb2xpY2Ugb2Zm aWNlciBhdCBQYXJsaWFtZW50IGFuZCB3YXMgc2hvdCBieSBvZmZpY2Vycy48L3A+PHA+VGhlcmUg YXJlIGFsc28gcmVwb3J0cyBvZiBhIHZlaGljbGUgaGl0dGluZyBwZWRlc3RyaWFucyBvbiBuZWFy YnkgV2VzdG1pbnN0ZXIgQnJpZGdlLjwvcD48cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+PHA+ MzoyNSBwLm0uPC9wPjxwPkEgRXVyb3BlYW4gc2VjdXJpdHkgb2ZmaWNpYWwgc2F5cyB0aGVyZSB3 YXMgaW5jcmVhc2VkIGNoYXR0ZXIgb24gamloYWRpIG5ldHdvcmtzIFR1ZXNkYXkgZm9sbG93aW5n IHRoZSBVSyYjODIxNztzIGFkb3B0aW9uIG9mIGFuIGVsZWN0cm9uaWNzIGJhbiBhYm9hcmQgZmxp Z2h0cyBmcm9tIGNlcnRhaW4gbW9zdGx5IE11c2xpbSBjb3VudHJpZXMuPC9wPjxwPkhlIHNhaWQs IGhvd2V2ZXIsIHRoZXJlIHdhcyBubyBpbmZvcm1hdGlvbiB0aGF0IHRoZSBpbmNpZGVudCB3YXMg dGVycm9yLXJlbGF0ZWQuPC9wPjxwPlRoZSBvZmZpY2lhbCBzcG9rZSBvbiBjb25kaXRpb24gb2Yg YW5vbnltaXR5IGJlY2F1c2UgaGUgd2FzIG5vdCBhdXRob3JpemVkIHRvIHNwZWFrIGFib3V0IG9u Z29pbmcgc2VjdXJpdHkgb3BlcmF0aW9ucy48L3A+PHA+JiM4MjEyO0J5IFBhaXNsZXkgRG9kZHMu PC9wPjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD48cD4zOjE1IHAubS48L3A+PHA+VGhlIGxl YWRlciBvZiBCcml0YWluJiM4MjE3O3MgSG91c2Ugb2YgQ29tbW9ucyBzYXlzIGEgbWFuIGF0dGFj a2VkIGEgcG9saWNlIG9mZmljZXIgYXQgUGFybGlhbWVudCBhbmQgaGFzIGJlZW4gc2hvdCBieSBw b2xpY2UuPC9wPjxwPkRhdmlkIExpZGluZ3RvbiBzYXlzIHRoZSBQYXJsaWFtZW50IGNvbXBsZXgg aXMgaW4gbG9ja2Rvd24uPC9wPjxwPkhlIHNheXMgdGhlcmUgYXJlIHJlcG9ydHMgb2YgZnVydGhl ciB2aW9sZW50IGluY2lkZW50cyBuZWFieSwgYW5kIHBvbGljZSBzYXkgdGhleSBoYXZlIGJlZW4g Y2FsbGVkIHRvIGEgZmlyZWFybXMgaW5jaWRlbnQgb24gbmVhcmJ5IFdlc3RtaW5zdGVyIEJyaWRn ZS48L3A+PHA+V2l0bmVzc2VzIHNhaWQgYSB2ZWhpY2xlIHN0cnVjayBzZXZlcmFsIHBlb3BsZSBv biB0aGUgYnJpZGdlLCBhbmQgcGhvdG9zIHNob3dlZCBhIGNhciBwbG93ZWQgaW50byByYWlsaW5n cy48L3A+PHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPjxwPjM6MDUgcC5tLjwvcD48cD5UaGUg bGVhZGVyIG9mIEJyaXRhaW4mIzgyMTc7cyBIb3VzZSBvZiBDb21tb25zIHNheXMgYSBtYW4gaGFz IGJlZW4gc2hvdCBieSBwb2xpY2UgYXQgUGFybGlhbWVudC4gRGF2aWQgTGlkaW5ndG9uIGFsc28g c2FpZCB0aGVyZSB3ZXJlICYjODIyMDtyZXBvcnRzIG9mIGZ1cnRoZXIgdmlvbGVudCBpbmNpZGVu dHMgaW4gdGhlIHZpY2luaXR5LiYjODIyMTs8L3A+PHA+TG9uZG9uJiM4MjE3O3MgcG9saWNlIHNh aWQgb2ZmaWNlcnMgaGFkIGJlZW4gY2FsbGVkIHRvIGEgZmlyZWFybXMgaW5jaWRlbnQgb24gV2Vz dG1pbnN0ZXIgQnJpZGdlLCBuZWFyIHRoZSBwYXJsaWFtZW50LjwvcD48cD5BIHNlc3Npb24gb2Yg UGFybGlhbWVudCB3YXMgc3VzcGVuZGVkIGFmdGVyIHRoZSBpbmNpZGVudC48L3A+PHA+QnJpdGFp biYjODIxNztzIE1JNSBzYXlzIGl0IGlzIHRvbyBlYXJseSB0byBzYXkgaWYgdGhlIGluY2lkZW50 IGlzIHRlcnJvci1yZWxhdGVkLjwvcD48cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+PHA+Mjo1 NSBwLm0uPC9wPjxwPkEgc2Vzc2lvbiBvZiBCcml0YWluJiM4MjE3O3MgSG91c2Ugb2YgQ29tbW9u cyBoYXMgYmVlbiBzdXNwZW5kZWQgYXMgd2l0bmVzc2VzIHJlcG9ydGVkIGhlYXJpbmcgc291bmRz IGxpa2UgZ3VuZmlyZSBuZWFyYnkuPC9wPjxwPlRoZSBDb21tb25zJiM4MjE3OyBzcGVha2VyIHN1 c3BlbmRlZCB0aGUgc2Vzc2lvbiBhcyBwb2xpY2UgcmVzcG9uZGVkIHRvIGFuIGluY2lkZW50Ljwv cD48cD5Kb3VybmFsaXN0cyBhdCB0aGUgUGFybGlhbWVudCBidWlsZGluZyBzYWlkIHRoZXkgd2Vy ZSB0b2xkIHRvIHN0YXkgaW4gdGhlaXIgb2ZmaWNlcy48L3A+PHA+VGhlIFByZXNzIEFzc29jaWF0 aW9uIG5ld3MgYWdlbmN5IHJlcG9ydGVkIHRoYXQgdHdvIHBlb3BsZSB3ZXJlIHNlZW4gbHlpbmcg d2l0aGluIHRoZSBncm91bmRzIG9mIFBhcmxpYW1lbnQuPC9wPjxwPlBvbGljZSBoYWQgbm8gaW1t ZWRpYXRlIGNvbmZpcm1hdGlvbi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.