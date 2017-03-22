All CATEGORIES
☰ Menu

The Latest: 4 dead in London terror incident, inc. attacker

By Jill Lawless and Danica Kirka
Associated Press

Published: March 22, 2017 - 11:03 AM | Updated: March 22, 2017 - 02:22 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Armed police officers enter the Houses of Parliament in London, Wednesday, March 23, 2017 after the House of Commons sitting was suspended as witnesses reported sounds like gunfire outside. The leader of Britain's House of Commons says a man has been shot by police at Parliament. David Liddington also said there were "reports of further violent incidents in the vicinity."(AP Photo/Kirsty Wigglesworth)


MORE IN NEWS

grants22cut_01 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
City residents, leaders left nearly $90,000 on the table in community based grants last year

City Hall is having trouble giving away money.

victims22cut_01
Summit prosecutor campaign reaches out to victims in different languages
falls22cut_01
Cuyahoga Falls expects Front Street project to get started in April, end Dec. 31
homicide22web
‘I had no choice,’ says man who shot and killed online seller of stolen $4,000 dirt bike in Akron
iga22cut_01
Ellet IGA to close; home delivery grocery business to be purchased, expanded by Acme
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next