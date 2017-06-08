The Latest: Church bus crashes near Atlanta, killing 1

PHA+QVRMQU5UQTogVGhlIExhdGVzdCBvbiBhIGNodXJjaCBidXMgY3Jhc2ggbmVhciBBdGxhbnRh
IChhbGwgdGltZXMgbG9jYWwpOjwvcD48cD42IHAubS48L3A+PHA+QXV0aG9yaXRpZXMgc2F5IGEg
Y2h1cmNoIGJ1cyBjYXJyeWluZyBkb3plbnMgb2YgcGVvcGxlIGhhcyBjcmFzaGVkIG5lYXIgQXRs
YW50YSwga2lsbGluZyBvbmUgcGVyc29uIGFuZCBpbmp1cmluZyBzZXZlcmFsIG90aGVycy48L3A+
PHA+RnVsdG9uIENvdW50eSBQb2xpY2UgQ3BsLiBQYXJ0cmVuYSBTbWl0aCBzYXlzIG9uZSBwZXJz
b24gd2FzIGtpbGxlZCB3aGVuIHRoZSBNb3VudCBaaW9uIEJhcHRpc3QgQ2h1cmNoIGJ1cyBmcm9t
IEh1bnRzdmlsbGUsIEFsYWJhbWEsIGNyYXNoZWQgVGh1cnNkYXkgYWZ0ZXJub29uLiBTaGUgc2F5
cyBhdCBsZWFzdCAxMCBwZW9wbGUgd2VyZSBodXJ0LCBpbmNsdWRpbmcgdHdvIGNyaXRpY2FsbHku
IEZ1bHRvbiBDb3VudHkgRmlyZSBDaGllZiBMYXJyeSBGZXcgc2F5cyAyMSBwZW9wbGUgd2VyZSBo
dXJ0LjwvcD48cD5UaGUgQXNzb2NpYXRlZCBQcmVzcyBjb3VsZG4mIzgyMTc7dCBpbW1lZGlhdGVs
eSBkZXRlcm1pbmUgdGhlIGRpc2NyZXBhbmN5IGluIHRoZSBudW1iZXIgb2YgaW5qdXJpZXMuPC9w
PjxwPlNtaXRoIHNheXMgdGhlIGJ1cyB3YXMgY2FycnlpbmcgbW9yZSB0aGFuIHRocmVlIGRvemVu
IHBlb3BsZSwgYW5kIHRoZXkgd2VyZSBoZWFkZWQgdG8gSGFydHNmaWVsZC1KYWNrc29uIEF0bGFu
dGEgSW50ZXJuYXRpb25hbCBBaXJwb3J0IGZvciBhIHRyaXAgdG8gQWZyaWNhLiBTaGUgc2F5cyB0
aGUgTmF0aW9uYWwgVHJhbnNwb3J0YXRpb24gU2FmZXR5IEJvYXJkIGlzIGhhbmRsaW5nIHRoZSBp
bnZlc3RpZ2F0aW9uIG1vdmluZyBmb3J3YXJkLjwvcD48cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8
L3A+PHA+NToyMCBwLm0uPC9wPjxwPkEgY2h1cmNoIGJ1cyBjYXJyeWluZyBoaWdoIHNjaG9vbCBz
dHVkZW50cyBhbmQgYWR1bHRzIGhhcyBjcmFzaGVkIGluIHRoZSBBdGxhbnRhIGFyZWEsIGxlYXZp
bmcgc2V2ZXJhbCBwZW9wbGUgaW5qdXJlZC48L3A+PHA+SXQgd2FzIG5vdCBpbW1lZGlhdGVseSBj
bGVhciBob3cgbWFueSBwZW9wbGUgd2VyZSBodXJ0IGluIHRoZSB3cmVjayBUaHVyc2RheSBhZnRl
cm5vb24uIEZpcmV0cnVja3MgYW5kIGFtYnVsYW5jZXMgc3dhcm1lZCB0aGUgYXJlYSBuZWFyIEF0
bGFudGEmIzgyMTc7cyBhaXJwb3J0LiBNb3VudCBaaW9uIEJhcHRpc3QgQ2h1cmNoIGluIEh1bnRz
dmlsbGUsIEFsYWJhbWEsIHBvc3RlZCBvbiBpdHMgRmFjZWJvb2sgcGFnZSB0aGF0IGEgYnVzIHdp
dGggaXRzIHN0dWRlbnQgbWluaXN0cnkgbWlzc2lvbiBjcmFzaGVkIHdoaWxlIHRyYXZlbGluZyB0
byB0aGUgYWlycG9ydC48L3A+PHA+SW1hZ2VzIGZyb20gdGhlIHNjZW5lIHNob3dlZCB0aGUgYnVz
IG9uIHRvcCBvZiBhbm90aGVyIHZlaGljbGUuPC9wPjxwPkNodXJjaCBlZHVjYXRpb24gbWluaXN0
ZXIgVGVycnkgU2xheSB0b2xkIFdYSUEtVFYgKDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9vbi4xMWFsaXZlLmNv
bS8yc2pQemdXIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+aHR0cDovL29uLjExYWxpdmUuY29tLzJzalB6Z1c8
L2E+KSB0aGF0IHRoZSBidXMgd2FzIGNhcnJ5aW5nIDExdGgtIGFuZCAxMnRoLWdyYWRlcnMsIGFs
b25nIHdpdGggYWR1bHRzLiBIZSBkaWQgbm90IGtub3cgaG93IG1hbnkgcGVvcGxlIHdlcmUgb24g
dGhlIGJ1cy48L3A+PHA+VGhlIHBvc3Qgc2F5cyB0aGVyZSBhcmUgJiM4MjIwO3NldmVyYWwgc2Vy
aW91cyBpbmp1cmllcyYjODIyMTsgYnV0IGRpZCBub3QgcHJvdmlkZSBmdXJ0aGVyIGRldGFpbHMu
IFNsYXkgc2F5cyBzb21lIG9mIHRoZSBpbmp1cmllcyBhcmUgY3JpdGljYWwuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.