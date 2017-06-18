The Latest: Mali official says at least 2 dead in attack

PHA+QkFNQUtPLCBNYWxpOiBUaGUgTGF0ZXN0IG9uIHRoZSBhdHRhY2sgb24gYSByZXNvcnQgaG90
ZWwgbmVhciBCYW1ha28sIE1hbGkgKGFsbCB0aW1lcyBsb2NhbCk6PC9wPjxwPjk6MzAgcC5tLjwv
cD48cD5NYWxpJiM4MjE3O3Mgc2VjdXJpdHkgbWluaXN0ZXIgc2F5cyBhdCBsZWFzdCB0d28gcGVv
cGxlIGFyZSBkZWFkIGFmdGVyIHN1c3BlY3RlZCBqaWhhZGlzdHMgYXR0YWNrZWQgYSBwb3B1bGFy
IHJlc29ydCBvbiB0aGUgb3V0c2tpcnRzIG9mIHRoZSBjYXBpdGFsLjwvcD48cD5UaGUgbWluaXN0
cnkgc2FpZCBsYXRlIFN1bmRheSB0aGF0IG9uZSBvZiB0aGUgdmljdGltcyB3YXMgYSBkdWFsIEZy
ZW5jaC1HYWJvbmVzZSBjaXRpemVuLiBUaGUgaWRlbnRpdHkgb2YgdGhlIG90aGVyIHBlcnNvbiBr
aWxsZWQgd2FzIG5vdCBpbW1lZGlhdGVseSBrbm93bi48L3A+PHA+T25lIG9mIHRoZSBleHRyZW1p
c3RzIHdhcyB3b3VuZGVkIGJ1dCBtYW5hZ2VkIHRvIGVzY2FwZSwgYWNjb3JkaW5nIHRvIHRoZSBz
dGF0ZW1lbnQuIEEgTWFsaWFuIG1pbGl0YXJ5IHNwb2tlc21hbiBoYWQgc2FpZCB0aGVyZSB3ZXJl
IGJlbGlldmVkIHRvIGJlIHNldmVyYWwgcGVvcGxlIGluc2lkZSB0aGUgQ2FtcGVtZW50IEthbmdh
YmEuPC9wPjxwPkl0IHdhcyBub3QgaW1tZWRpYXRlbHkga25vd24gaG93IG1hbnkgZ3Vlc3RzIHdl
cmUgdGhlcmUgYXQgdGhlIHRpbWUgb2YgdGhlIGF0dGFjay4gTWFsaWFuIGdvdmVybm1lbnQgb2Zm
aWNpYWxzIHNheSBhYm91dCAzMCBwZW9wbGUgbWFuYWdlZCB0byBlc2NhcGUuPC9wPjxwPiYjODIx
MjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD48cD44OjMwIHAubS48L3A+PHA+SW4gUGFyaXMsIEZyZW5jaCBQ
cmVzaWRlbnQgRW1tYW51ZWwgTWFjcm9uIGlzIGNsb3NlbHkgZm9sbG93aW5nIGRldmVsb3BtZW50
cyBvZiB0aGUgYXR0YWNrIG9uIGEgaG90ZWwgcmVzb3J0IGluIE1hbGkmIzgyMTc7cyBjYXBpdGFs
IHdoZXJlIHN1c3BlY3RlZCBqaWhhZGlzdHMgdG9vayBob3N0YWdlcyBpbiBhIHNwb3QgcG9wdWxh
ciB3aXRoIGZvcmVpZ25lcnMuPC9wPjxwPkFuIG9mZmljaWFsIGluIE1hY3JvbiYjODIxNztzIG9m
ZmljZSBzYWlkIHRoZSBwcmVzaWRlbnQgaGFzIGJlZW4gaW5mb3JtZWQgYWJvdXQgdGhlIGF0dGFj
ayBhbmQgaGUgYW5kIGhpcyB0ZWFtcyBhcmUgZm9sbG93aW5nIHRoZSBldm9sdmluZyBldmVudHMu
PC9wPjxwPk1hY3JvbiYjODIxNztzIG9mZmljZSwgdGhlIEZyZW5jaCBGb3JlaWduIE1pbmlzdHJ5
IGFuZCBGcmVuY2ggbWlsaXRhcnkgd291bGQgbm90IGNvbW1lbnQgb24gcmVwb3J0cyB0aGF0IGEg
RnJlbmNoIGNpdGl6ZW4gaXMgYW1vbmcgdGhlIGRlYWQgYW5kIHRoYXQgRnJlbmNoIGZvcmNlcyBh
cmUgaW52b2x2ZWQgaW4gdGhlIGludGVydmVudGlvbi48L3A+PHA+RnJlbmNoIG1pbGl0YXJ5IHNw
b2tlc21hbiBDb2wuIFBhdHJpayBTdGVpZ2VyIHNhaWQgaGUgaGFkICYjODIyMDtzdHJpY3RseSBu
byBpbmZvcm1hdGlvbiYjODIyMTsgYWJvdXQgRnJlbmNoIG1pbGl0YXJ5IGludm9sdmVtZW50IGlu
IHRoZSBpbmNpZGVudCBhdCB0aGUgQ2FtcGVtZW50IEthbmdhYmEuIEhlIHNhaWQgdGhlcmUgYXJl
IG5vIEZyZW5jaCB0cm9vcHMgYmFzZWQgaW4gQmFtYWtvLCBidXQgYWJvdXQgMiwwMDAgRnJlbmNo
IHRyb29wcyBiYXNlZCBpbiBub3J0aGVybiBNYWxpIGZpZ2h0aW5nIElzbGFtaWMgZXh0cmVtaXN0
cy48L3A+PHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPjxwPjc6NDUgcC5tLjwvcD48cD5NYWxp
IGF1dGhvcml0aWVzIHNheSBzdXNwZWN0ZWQgamloYWRpc3RzIGxhdW5jaGVkIGFuIGF0dGFjayBT
dW5kYXkgb24gYSBob3RlbCByZXNvcnQgaW4gTWFsaSYjODIxNztzIGNhcGl0YWwsIHRha2luZyBo
b3N0YWdlcyBhdCBhIHNwb3QgcG9wdWxhciB3aXRoIGZvcmVpZ25lcnMgb24gdGhlIHdlZWtlbmRz
LiBUaGUgbnVtYmVyIG9mIGNhc3VhbHRpZXMgd2FzIHVuY2xlYXIgaW4gdGhlIGFzc2F1bHQsIHdo
aWNoIGNvbnRpbnVlZCB0aHJvdWdoIHRoZSBhZnRlcm5vb24uPC9wPjxwPkd1bmZpcmUgcmFuZyBv
dXQgYXQgdGhlIENhbXBlbWVudCBLYW5nYWJhIG9uIHRoZSBvdXRza2lydHMgb2YgQmFtYWtvLCBh
Y2NvcmRpbmcgdG8gYSBzZWN1cml0eSBvZmZpY2lhbCB3aXRoIHRoZSBVLk4uIG1pc3Npb24ga25v
d24gYXMgTUlOVVNNQS4gVGhlIG9mZmljaWFsIHNwb2tlIG9uIGNvbmRpdGlvbiBvZiBhbm9ueW1p
dHkgYmVjYXVzZSBoZSB3YXMgbm90IGF1dGhvcml6ZWQgdG8gc3BlYWsgdG8gam91cm5hbGlzdHMu
PC9wPjxwPk1hbGlhbiBzb2xkaWVycyBzdWNjZWVkZWQgaW4gZW50ZXJpbmcgdGhlIHNpdGUsIGFj
Y29yZGluZyB0byBDb21tYW5kYW50IE1vZGlibyBUcmFvcmUsIGEgc3Bva2VzbWFuIGZvciB0aGUg
TWFsaWFuIHNwZWNpYWwgZm9yY2VzIGluIHRoZSBmb3JtZXIgRnJlbmNoIGNvbG9ueS48L3A+PHA+
UmVsaWdpb3VzIGV4dHJlbWlzbSBpbiBNYWxpIG9uY2Ugd2FzIGxpbWl0ZWQgdG8gbm9ydGhlcm4g
YXJlYXMsIGFsdGhvdWdoIGluIHJlY2VudCB5ZWFycyB0aGUgamloYWRpc3RzIGhhdmUgc3ByZWFk
IHZpb2xlbmNlIGZhcnRoZXIgc291dGgsIGluY2x1ZGluZyBhIGRldmFzdGF0aW5nIGF0dGFjayBv
biB0aGUgUmFkaXNzb24gQmx1IGhvdGVsIGluIEJhbWFrbyBpbiBOb3ZlbWJlciAyMDE1LiBUaGF0
IGF0dGFjayBsZWZ0IDIwIGRlYWQgJiM4MjEyOyBzaXggTWFsaWFucyBhbmQgMTQgZm9yZWlnbmVy
cy48L3A+PHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPjxwPkJhYmEgQWhtZWQgaW4gQmFtYWtv
LCBNYWxpLiBBc3NvY2lhdGVkIFByZXNzIHdyaXRlciBBbmdlbGEgQ2hhcmx0b24gaW4gUGFyaXMg
Y29udHJpYnV0ZWQuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.