All CATEGORIES
☰ Menu

The latest: Trump ‘wasn’t aware’ of Sessions’ Russian talks

Associated Press

Published: March 2, 2017 - 11:05 AM | Updated: March 2, 2017 - 03:32 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

FILE - In this Feb. 9, 2017, file photo, Attorney General Jeff Sessions holds a meeting with the heads of federal law enforcement components at the Department of Justice in Washington. Sessions had two conversations with the Russian ambassador to the United States during the presidential campaign season last year, contact that immediately fueled calls for him to recuse himself from a Justice Department investigation into Russian interference in the election. The Justice Department said Wednesday night, March 1, 2017, that the two conversations took place last year when Sessions was a senator. (AP Photo/Susan Walsh, Pool, File)

RELATED STORIES

MORE IN NEWS

escape02cut_02 PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
There’s no escaping Escape Rooms in and around Akron

There’s no escaping them.

It seems escape rooms are popping up just about everywhere.

hands02cut_03
Barberton High School students lend helping hands with 3-D printing
wx02cut_03
March comes in like a lion with early-morning tornado warnings, some damage
goodcall02_cut
Akron ranks high on list of ‘Overlooked Dream Cities’ - 1:23 PM
harvest02web
Akron-Canton Regional Foodbank kicks off annual campaign
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next