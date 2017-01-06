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The Limited to close all brick-and-mortar shops

Associated Press

Published: January 6, 2017 - 06:43 PM
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In this Aug. 14, 2006 file photo, shoppers walk by The Limited store in San Jose, Calif. More grim news for malls as women's apparel designer and retailer The Limited says it will close all its brick-and-mortar stores at the end of this weekend. The New Albany, Ohio company says it will continue to operate online only after the Jan. 8 closures. (AP Photo/Paul Sakuma)


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