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The making of a Summit County Metro Park: One more small step for Confluence.

By Paula Schleis
Beacon Journal staff writer

Published: November 29, 2016 - 08:00 PM | Updated: November 30, 2016 - 03:52 PM
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Volunteers plant 300 Elm Leaf Goldenrod plants at Confluence Metro Park on Tuesday. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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