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Shooting

Triple shooting: Two men, woman shot at new Akron hookah nightclub in South Akron — all expected to survive, police say

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: July 28, 2017 - 04:57 PM
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