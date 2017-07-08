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Obituary

‘True Blood’ actor Nelsan Ellis dead at 39

By Jocelyn Noveck
Associated Press

Published: July 8, 2017 - 05:42 PM
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In this June 2011 file photo, Nelsan Ellis arrives at the premiere for the fourth season of HBO's "True Blood" in Los Angeles. Ellis, best known for playing the character of Lafayette Reynolds on "True Blood," has died at the age of 39. Ellis' manager Emily Gerson Saines confirmed the actor's death in an email Saturday. (AP Photo/Matt Sayles, File)


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