‘True Blood’ actor Nelsan Ellis dead at 39

PHA+TkVXIFlPUks6IEFjdG9yIE5lbHNhbiBFbGxpcywgYmVzdCBrbm93biBmb3IgcGxheWluZyB0
aGUgY2hhcmFjdGVyIG9mIExhZmF5ZXR0ZSBSZXlub2xkcyBvbiAmIzgyMjA7VHJ1ZSBCbG9vZCwm
IzgyMjE7IGhhcyBkaWVkIGF0IHRoZSBhZ2Ugb2YgMzkuPC9wPjxwPkVsbGlzJiM4MjE3OyBtYW5h
Z2VyIEVtaWx5IEdlcnNvbiBTYWluZXMgY29uZmlybWVkIHRoZSBhY3RvciYjODIxNztzIGRlYXRo
IGluIGFuIGVtYWlsIFNhdHVyZGF5LiBUaGUgSG9sbHl3b29kIFJlcG9ydGVyLCB3aGljaCB3YXMg
Zmlyc3QgdG8gcmVwb3J0IEVsbGlzJiM4MjE3OyBkZWF0aCwgcXVvdGVkIGhlciBhcyBzYXlpbmcg
dGhlIGFjdG9yIGRpZWQgZnJvbSBjb21wbGljYXRpb25zIG9mIGhlYXJ0IGZhaWx1cmUuPC9wPjxw
PlRoZSBJbGxpbm9pcy1ib3JuIGFjdG9yLCB3aG8gc3R1ZGllZCBhdCBKdWlsbGlhcmQsIHBsYXll
ZCB0aGUgcm9sZSBvZiBMYWZheWV0dGUgb24gdGhlIEhCTyBkcmFtYSBmcm9tIDIwMDggdG8gMjAx
NCwgYW5kIG1vcmUgcmVjZW50bHkgYXBwZWFyZWQgaW4gdGhlIENCUyBkZXRlY3RpdmUgc2VyaWVz
ICYjODIyMDtFbGVtZW50YXJ5LiYjODIyMTsgSGUgd2FzIGFsc28gYSBwbGF5d3JpZ2h0IGFuZCBh
IGRpcmVjdG9yLjwvcD48cD5FbGxpcyBhbHNvIGFwcGVhcmVkIGFzIE1hcnRpbiBMdXRoZXIgS2lu
ZywgSnIuIGluIExlZSBEYW5pZWxzJiM4MjE3OyAmIzgyMjA7VGhlIEJ1dGxlciwmIzgyMjE7IGFu
ZCBoaXMgZmlsbSByZXN1bWUgYWxzbyBpbmNsdWRlZCAmIzgyMjA7VGhlIEhlbHAmIzgyMjE7IGFu
ZCB0aGUgSmFtZXMgQnJvd24gYmlvcGljICYjODIyMDtHZXQgT24gVXAuJiM4MjIxOzwvcD48cD48
L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.