Trump confronts Putin on election hacking in first meeting

PHA+SEFNQlVSRywgR2VybWFueTogQXQgbG9uZyBsYXN0IGZhY2UgdG8gZmFjZSwgUHJlc2lkZW50
IERvbmFsZCBUcnVtcCBjb25mcm9udGVkIFJ1c3NpYW4gUHJlc2lkZW50IFZsYWRpbWlyIFB1dGlu
IGRpcmVjdGx5IEZyaWRheSBvdmVyIE1vc2NvdyYjODIxNztzIG1lZGRsaW5nIGluIHRoZSAyMDE2
IHByZXNpZGVudGlhbCBjYW1wYWlnbiwgYXMgdGhlIHR3byBsZWFkZXJzIHNvdWdodCB0byB1c2Ug
dGhlaXIgaGlzdG9yaWMgZmlyc3QgbWVldGluZyB0byBtb3ZlIHBhc3QgdGhlIGlzc3VlIGFuZCBm
b3JnZSBjbG9zZXIgY29vcGVyYXRpb24gb24gU3lyaWEuPC9wPjxwPkluIGEgdHdvLWhvdXJzLXBs
dXMgbWVldGluZyBpbiBHZXJtYW55LCBUcnVtcCBhbmQgUHV0aW4gaGFkIGEgJiM4MjIwO3JvYnVz
dCBhbmQgbGVuZ3RoeSYjODIyMTsgZGlzY3Vzc2lvbiBhYm91dCB0aGUgaW50ZXJmZXJlbmNlLCB0
aG91Z2ggUHV0aW4gZGVuaWVkIGludm9sdmVtZW50LCBzYWlkIFNlY3JldGFyeSBvZiBTdGF0ZSBS
ZXggVGlsbGVyc29uLiBIaXMgUnVzc2lhbiBjb3VudGVycGFydCwgRm9yZWlnbiBNaW5pc3RlciBT
ZXJnZXkgTGF2cm92LCBzYWlkIFRydW1wIGhhZCBhY2NlcHRlZCBQdXRpbiYjODIxNztzIGFzc3Vy
YW5jZXMgdGhhdCBSdXNzaWEgZGlkbiYjODIxNzt0IG1lZGRsZSBpbiB0aGUgVS5TLiBlbGVjdGlv
biAmIzgyMTI7IGEgZGl2ZXJnZW50IGRlc2NyaXB0aW9uIG9mIHRoZSBjb252ZXJzYXRpb24gdGhh
dCBpbGx1c3RyYXRlZCBlYWNoIGNvdW50cnkmIzgyMTc7cyBlZmZvcnQgdG8gc2hvdyBpdHMgbGVh
ZGVyIGhhZCBoZWxkIGhpcyBncm91bmQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIHRoaW5rIHRoZSBwcmVzaWRl
bnQgaXMgcmlnaHRseSBmb2N1c2VkIG9uIGhvdyBkbyB3ZSBtb3ZlIGZvcndhcmQgZnJvbSBzb21l
dGhpbmcgdGhhdCBtYXkgYmUgYW4gaW50cmFjdGFibGUgZGlzYWdyZWVtZW50IGF0IHRoaXMgcG9p
bnQsJiM4MjIxOyBzYWlkIFRpbGxlcnNvbiwgd2hvIHRvb2sgcGFydCBpbiB0aGUgbWVldGluZyBh
bG9uZyB3aXRoIExhdnJvdi48L3A+PHA+VHJ1bXAmIzgyMTc7cyBkZWNpc2lvbiB0byByYWlzZSB0
aGUgaXNzdWUgZGlyZWN0bHkgd2l0aCBQdXRpbiBmdWxmaWxsZWQgYXJkZW50IGRlbWFuZHMgYnkg
VS5TLiBsYXdtYWtlcnMgb2YgYm90aCBwYXJ0aWVzIHRoYXQgdGhlIHByZXNpZGVudCBub3Qgc2h5
IGF3YXkgZnJvbSB0aGUgaXNzdWUgaW4gaGlzIGhpZ2hseSBhbnRpY2lwYXRlZCBtZWV0aW5nIHdp
dGggUHV0aW4uIFRydW1wIGhhcyBhdm9pZGVkIHN0YXRpbmcgdW5lcXVpdm9jYWxseSBpbiB0aGUg
cGFzdCB0aGF0IFJ1c3NpYSBpbnRlcmZlcmVkLCBldmVuIGFzIGludmVzdGlnYXRpb25zIHByb2Nl
ZWQgaW50byB3aGV0aGVyIFRydW1wJiM4MjE3O3MgY2FtcGFpZ24gY29sbHVkZWQgd2l0aCBSdXNz
aWFucyB3aG8gc291Z2h0IHRvIGhlbHAgaGltIHdpbi48L3A+PHA+T24gb25lIHBvaW50LCBQdXRp
biBhbmQgVHJ1bXAgYWdyZWVkLCBUaWxsZXJzb24gc2FpZDogVGhlIGlzc3VlIGhhcyBiZWNvbWUg
YSBoaW5kcmFuY2UgdG8gYmV0dGVyIHJlbGF0aW9ucyBiZXR3ZWVuIHRoZSB0d28gcG93ZXJzLiBU
aGUgdHdvIGxlYWRlcnMgYWdyZWVkIHRvIGNvbnRpbnVlIHRoZSBkaXNjdXNzaW9uLCB3aXRoIGFu
IGV5ZSB0b3dhcmQgc2VjdXJpbmcgYSBjb21taXRtZW50IHRoYXQgUnVzc2lhIHdvbiYjODIxNzt0
IGludGVyZmVyZSBpbiBVLlMuIGFmZmFpcnMgaW4gdGhlIGZ1dHVyZSwgVGlsbGVyc29uIGFkZGVk
LjwvcD48cD5TdGlsbCBsb29raW5nIGJhY2ssIHRob3VnaCwgdGhlIFJ1c3NpYW5zIGFza2VkIGZv
ciAmIzgyMjA7cHJvb2YgYW5kIGV2aWRlbmNlJiM4MjIxOyBvZiBNb3Njb3cmIzgyMTc7cyBpbnZv
bHZlbWVudCBpbiB0aGUgMjAxNiBlbGVjdGlvbi4gSnVzdCBhIGRheSBlYXJsaWVyLCBUcnVtcCBo
YWQgc2FpZCBSdXNzaWEgcHJvYmFibHkgbWVkZGxlZCBpbiB0aGUgZWxlY3Rpb24sIGJ1dCB0aGF0
IG90aGVyIGNvdW50cmllcyBwcm9iYWJseSBkaWQsIHRvby48L3A+PHA+V2l0aCB0aGUgd29ybGQg
d2F0Y2hpbmcgY2xvc2VseSBmb3Igc2lnbnMgb2YgdGhlaXIgZW1lcmdpbmcgcmFwcG9ydCwgVHJ1
bXAgYW5kIFB1dGluIHNob29rIGhhbmRzIGZpcm1seSBidXQgYnJpZWZseSBhcyByZXBvcnRlcnMg
d2VyZSBhbGxvd2VkIGluIGZvciBwYXJ0IG9mIHRoZWlyIG1lZXRpbmcuIFNlYXRlZCBpbiBmcm9u
dCBvZiBhIFJ1c3NpYW4gZmxhZywgUHV0aW4gc2xpZ2h0bHkgaHVuY2hlZCBpbiBoaXMgY2hhaXIg
YW5kIHJ1YmJlZCBoaXMgZmluZ2VycyB0b2dldGhlciBhcyBoZSBsaXN0ZW5lZCB0byBUcnVtcCwg
d2hvIGFwcGVhcmVkIGluZm9ybWFsIGFuZCByZWxheGVkIGFuZCBzYWlkIGl0IHdhcyAmIzgyMjA7
YW4gaG9ub3ImIzgyMjE7IHRvIGJlIHdpdGggUHV0aW4uPC9wPjxwPiYjODIyMDtXZSBsb29rIGZv
cndhcmQgdG8gYSBsb3Qgb2YgdmVyeSBwb3NpdGl2ZSB0aGluZ3MgaGFwcGVuaW5nIGZvciBSdXNz
aWEsIGZvciB0aGUgVW5pdGVkIFN0YXRlcyBhbmQgZm9yIGV2ZXJ5Ym9keSBjb25jZXJuZWQsJiM4
MjIxOyBUcnVtcCBzYWlkLjwvcD48cD5QdXRpbiwgdG9vLCBkZXNjcmliZWQgdGhlIG1lcmUgZmFj
dCB0aGV5IHdlcmUgbWVldGluZyBhcyBwb3NpdGl2ZSwgYWRkaW5nIHRoYXQgaGUgaG9wZWQgaXQg
d291bGQgJiM4MjIwO3lpZWxkIHBvc2l0aXZlIHJlc3VsdHMuJiM4MjIxOzwvcD48cD4mIzgyMjA7
UGhvbmUgY29udmVyc2F0aW9ucyBhcmUgbmV2ZXIgZW5vdWdoIGRlZmluaXRlbHksJiM4MjIxOyBQ
dXRpbiBzYWlkLiAmIzgyMjA7SWYgeW91IHdhbnQgdG8gaGF2ZSBhIHBvc2l0aXZlIG91dGNvbWUg
aW4gYmlsYXRlcmFscyBhbmQgYmUgYWJsZSB0byByZXNvbHZlIG1vc3QgaW50ZXJuYXRpb25hbCBw
b2xpY3kgaXNzdWVzLCB0aGF0IHdpbGwgcmVhbGx5IG5lZWQgcGVyc29uYWwgbWVldGluZ3MuJiM4
MjIxOzwvcD48cD5UaGUgbWVldGluZywgb3JpZ2luYWxseSBzY2hlZHVsZWQgZm9yIDM1IG1pbnV0
ZXMsIGNsb2NrZWQgaW4gYXQgMiBob3VycyBhbmQgMTYgbWludXRlcy48L3A+PHA+JiM4MjIwO1Ro
ZXJlIHdhcyBzbyBtdWNoIHRvIHRhbGsgYWJvdXQsJiM4MjIxOyBzYWlkIFRpbGxlcnNvbi4gJiM4
MjIwO05laXRoZXIgb25lIG9mIHRoZW0gd2FudGVkIHRvIHN0b3AuJiM4MjIxOzwvcD48cD5IZSBh
ZGRlZCB0aGF0IGF0IG9uZSBwb2ludCwgYWlkZXMgc2VudCBpbiBmaXJzdCBsYWR5IE1lbGFuaWEg
VHJ1bXAgdG8gdHJ5IHRvIHdyYXAgdGhpbmdzIHVwLCBidXQgdGhlIG1lZXRpbmcgd2VudCBvbiBh
bm90aGVyIGhvdXIgYWZ0ZXIgdGhhdCwgJiM4MjIwO3NvIGNsZWFybHkgc2hlIGZhaWxlZC4mIzgy
MjE7PC9wPjxwPkluIHRoZWlyIG1lZXRpbmcsIHRoZSB0d28gYWxzbyBkaXNjdXNzZWQgYSBjZWFz
ZWZpcmUgZGVhbCBmb3Igc291dGh3ZXN0ZXJuIFN5cmlhIHRoYXQgd2FzIHJlYWNoZWQgYnkgUnVz
c2lhIGFuZCB0aGUgVW5pdGVkIFN0YXRlcyBhbmQgZmlyc3QgcmVwb3J0ZWQgRnJpZGF5IGJ5IFRo
ZSBBc3NvY2lhdGVkIFByZXNzLiBUaG91Z2ggdGhlIFUuUy4gYW5kIFJ1c3NpYSBoYXZlIGhlbGQg
Y29uZmxpY3Rpbmcgdmlld3Mgb24gU3lyaWEgaW4gdGhlIHBhc3QsIFRpbGxlcnNvbiBzYWlkIFJ1
c3NpYSBoYWQgYW4gaW50ZXJlc3QgaW4gc2VlaW5nIHRoZSBNaWRlYXN0IG5hdGlvbiBiZWNvbWUg
YSBzdGFibGUgcGxhY2UuPC9wPjxwPlRob3VnaCBUaWxsZXJzb24gc2FpZCBkZXRhaWxzIGFib3V0
IHRoZSBjZWFzZWZpcmUgbmVlZCB0byBiZSB3b3JrZWQgb3V0LCBMYXZyb3Ygc2FpZCB0aGF0IFJ1
c3NpYW4gbWlsaXRhcnkgcG9saWNlIHdpbGwgbW9uaXRvciB0aGUgY2Vhc2VmaXJlLCB3aXRoIGEg
bW9uaXRvcmluZyBjZW50ZXIgc2V0IHVwIGluIEpvcmRhbiAmIzgyMTI7IGFub3RoZXIgcGFydHkg
dG8gdGhlIGRlYWwuPC9wPjxwPkJvdGggdGhlIFJ1c3NpYW5zIGFuZCB0aGUgQW1lcmljYW5zIHRv
b2sgcGFpbnMgdG8gZGVzY3JpYmUgdGhlIG1lZXRpbmcgYXMgJiM4MjIwO2NvbnN0cnVjdGl2ZSwm
IzgyMjE7IGNvcmRpYWwgYW5kIHdpZGUtcmFuZ2luZywgY292ZXJpbmcga2V5IHRvcGljcyBpbmNs
dWRpbmcgY3liZXIgc2VjdXJpdHkgYW5kIE5vcnRoIEtvcmVhLiBTdGlsbCwgVGlsbGVyc29uIHNh
aWQgbm8gbmV4dCBtZWV0aW5nIGZvciBQdXRpbiBhbmQgVHJ1bXAgaGFkIGJlZW4gc2NoZWR1bGVk
LjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhlIHR3byBsZWFkZXJzIGNvbm5lY3RlZCB2ZXJ5IHF1aWNrbHksJiM4
MjIxOyBUaWxsZXJzb24gc2FpZC4gJiM4MjIwO1RoZXJlIHdhcyBhIHZlcnkgY2xlYXIgcG9zaXRp
dmUgY2hlbWlzdHJ5LiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhlIGZvcm1lciBFeHhvbiBNb2JpbCBDRU8gaGFz
IGRvbmUgYnVzaW5lc3MgaW4gUnVzc2lhIGFuZCBpcyBvbmUgb2YgdGhlIGZldyBzZW5pb3IgbWVt
YmVycyBvZiBUcnVtcCYjODIxNztzIGFkbWluaXN0cmF0aW9uIHdpdGggZXhwZXJpZW5jZSBkZWFs
aW5nIHdpdGggUHV0aW4uPC9wPjxwPlRoZSBtZWV0aW5nIGhhcyBiZWVuIGNsb3NlbHkgc2NydXRp
bml6ZWQgZm9yIHNpZ25zIG9mIGhvdyBmcmllbmRseSBhIHJhcHBvcnQgVHJ1bXAgYW5kIFB1dGlu
IHdpbGwgaGF2ZS4gVHJ1bXAmIzgyMTc7cyBwcmVkZWNlc3NvciwgUHJlc2lkZW50IEJhcmFjayBP
YmFtYSwgaGFkIG5vdG9yaW91c2x5IHN0cmFpbmVkIHRpZXMgdG8gUHV0aW4sIGFuZCBUcnVtcCBo
YXMgZXhwcmVzc2VkIGFuIGludGVyZXN0IGluIGEgYmV0dGVyIFUuUy4tUnVzc2lhIHJlbGF0aW9u
c2hpcC48L3A+PHA+QnV0IGRlZXAgc2tlcHRpY2lzbSBhYm91dCBSdXNzaWEgaW4gdGhlIFUuUy4g
YW5kIG9uZ29pbmcgaW52ZXN0aWdhdGlvbnMgaW50byB3aGV0aGVyIFRydW1wJiM4MjE3O3MgY2Ft
cGFpZ24gY29vcmRpbmF0ZWQgd2l0aCBNb3Njb3cgZHVyaW5nIGxhc3QgeWVhciYjODIxNztzIGVs
ZWN0aW9uIGhhdmUgbWFkZSBhIFUuUy4tUnVzc2lhIGRldGVudGUgcG9saXRpY2FsbHkgcmlza3kg
Zm9yIFRydW1wLjwvcD48cD5UaGUgUHV0aW4gbWVldGluZyBjYW1lIG1pZHdheSB0aHJvdWdoIGEg
aGVjdGljLCBmb3VyLWRheSBFdXJvcGVhbiB2aXNpdCBmb3IgVHJ1bXAsIHdobyBhZGRyZXNzZWQg
dGhvdXNhbmRzIG9mIFBvbGVzIGluIGFuIG91dGRvb3Igc3BlZWNoIGluIFdhcnNhdywgUG9sYW5k
LCBvbiBUaHVyc2RheS4gSGUgbWV0IGluIEdlcm1hbnkgd2l0aCBDaGFuY2VsbG9yIEFuZ2VsYSBN
ZXJrZWwsIHRoZSBzdW1taXQgaG9zdCwgYW5kIGhhZCBkaW5uZXIgd2l0aCB0d28gQXNpYW4gYWxs
aWVzICYjODIxMjsgSmFwYW5lc2UgUHJpbWUgTWluaXN0ZXIgU2hpbnpvIEFiZSBhbmQgU291dGgg
S29yZWFuIFByZXNpZGVudCBNb29uIEphZS1pbiAmIzgyMTI7IHRvIGRpc2N1c3MgTm9ydGggS29y
ZWEmIzgyMTc7cyBhZ2dyZXNzaW9uLjwvcD48cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+PHA+
QXNzb2NpYXRlZCBQcmVzcyB3cml0ZXJzIEpvc2ggTGVkZXJtYW4gaW4gV2FzaGluZ3RvbiBhbmQg
S2VuIFRob21hcyBpbiBIYW1idXJnIGNvbnRyaWJ1dGVkIHRvIHRoaXMgcmVwb3J0LjwvcD48cD4m
IzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+PHA+T24gVHdpdHRlciBmb2xsb3cgU3VwZXJ2aWxsZSBh
dCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9kc3VwZXJ2aWxsZUFQIiB0YXJn
ZXQ9Il9ibGFuayI+aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9kc3VwZXJ2aWxsZUFQPC9hPiBhbmQgVGhv
bWFzIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9odHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0tUaG9tYXNEQyIgdGFy
Z2V0PSJfYmxhbmsiPmh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vS1Rob21hc0RDPC9hPjwvcD48cD48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.