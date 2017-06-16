Trump discloses finances; form shows revenue up at his resort

PHA+V0FTSElOR1RPTjogUHJlc2lkZW50IERvbmFsZCBUcnVtcCYjODIxNztzIFdhc2hpbmd0b24g
aG90ZWwgc2F3IGFsbW9zdCAkMjAgbWlsbGlvbiBpbiByZXZlbnVlIGR1cmluZyBpdHMgZmlyc3Qg
ZmV3IG1vbnRocyBvZiBvcGVyYXRpb24gJiM4MjEyOyBhIHBlcmlvZCB0aGF0IGNvaW5jaWRlZCB3
aXRoIGhpcyBlbGVjdGlvbiBhbmQgaW5hdWd1cmF0aW9uIGFzIHRoZSA0NXRoIHByZXNpZGVudC4g
SGlzIE1hci1hLUxhZ28gcmVzb3J0IGluIEZsb3JpZGEsIHdoaWNoIGhlJiM4MjE3O3MgdmlzaXRl
ZCBzZXZlbiB0aW1lcyBhcyBwcmVzaWRlbnQsIHB1bGxlZCBpbiBtaWxsaW9ucyBvZiBkb2xsYXJz
IG1vcmUgdGhhbiBpdCBoYWQgcHJldmlvdXNseS48L3A+PHA+VGhlIG5ldyBkZXRhaWxzIGFyZSBp
bmNsdWRlZCBpbiBhIGZpbmFuY2lhbCBkaXNjbG9zdXJlIHRoYXQgVHJ1bXAgdm9sdW50YXJpbHkg
c3VibWl0dGVkIEZyaWRheSB0byB0aGUgT2ZmaWNlIG9mIEdvdmVybm1lbnQgRXRoaWNzLCB0aGUg
Zmlyc3Qgc25hcHNob3Qgb2YgdGhlIFRydW1wIE9yZ2FuaXphdGlvbiYjODIxNztzIGZpbmFuY2Vz
IGFmdGVyIGl0cyBsb25ndGltZSBsZWFkZXIgYmVjYW1lIHByZXNpZGVudC48L3A+PHA+V2hlbiBo
ZSB0b29rIG9mZmljZSBpbiBKYW51YXJ5LCBUcnVtcCB0dXJuZWQgb3ZlciB0aGUgcmVpbnMgb2Yg
aGlzIGdsb2JhbCByZWFsIGVzdGF0ZSwgcHJvcGVydHkgbWFuYWdlbWVudCBhbmQgbWFya2V0aW5n
IGVtcGlyZSB0byBoaXMgdHdvIGFkdWx0IHNvbnMgYW5kIGEgc2VuaW9yIGV4ZWN1dGl2ZS4gQnV0
IFRydW1wIGRpZCBub3QgZGl2ZXN0LCBpbnN0ZWFkIHBsYWNpbmcgaGlzIGVub3Jtb3VzIHBvcnRm
b2xpbyBvZiBmaW5hbmNpYWwgYXNzZXRzIGluIGEgdHJ1c3QgY29udHJvbGxlZCBieSB0aGUgZXhl
Y3V0aXZlIGFuZCBEb25hbGQgVHJ1bXAgSnIuIEhlIGNhbiB0YWtlIGJhY2sgY29udHJvbCBvZiB0
aGUgdHJ1c3QgYXQgYW55IHRpbWUsIGFuZCBoZSYjODIxNztzIGZyZWUgdG8gd2l0aGRyYXcgY2Fz
aCBmcm9tIGl0IGFzIGhlIHBsZWFzZXMuPC9wPjxwPkhpcyBsYXRlc3QgZmluYW5jaWFsIGRpc2Ns
b3N1cmUgY292ZXJzIEphbnVhcnkgMjAxNiB0aHJvdWdoIHRoaXMgc3ByaW5nLjwvcD48cD5UaGUg
ZG9jdW1lbnRzIGhhdmUgYWRkZWQgaW1wb3J0YW5jZSBiZWNhdXNlIFRydW1wIGlzbiYjODIxNzt0
IGZvbGxvd2luZyB0aGUgbG9uZyB0cmFkaXRpb24gb2YgcHJlc2lkZW50aWFsIGNhbmRpZGF0ZXMg
YW5kIG9mZmljZS1ob2xkZXJzIG1ha2luZyBwdWJsaWMgdGhlaXIgdGF4IHJldHVybnMuIFRob3Nl
IHJldHVybnMgcHJvdmlkZSBtb3JlIGNvbXBsZXRlIGZpbmFuY2lhbCBpbmZvcm1hdGlvbiB0aGFu
IHRoZSBmaW5hbmNpYWwgZGlzY2xvc3VyZXMsIHdoaWNoIGluY2x1ZGUgbW9zdGx5IGJyb2FkIHJh
bmdlcyBmb3IgaW5jb21lIGFuZCBkZWJ0cy48L3A+PHA+VGhlIHJlcG9ydCBzaG93cyBUcnVtcCBy
ZXNpZ25lZCBmcm9tIG92ZXIgNTAwIHBvc2l0aW9ucywgc3RlcHBpbmcgZG93biBmcm9tIG1hbnkg
b24gdGhlIGRheSBiZWZvcmUgaGlzIGluYXVndXJhdGlvbi4gVHJ1bXAgbGlzdGVkIGF0IGxlYXN0
ICQzMTUgbWlsbGlvbiBpbiBsaWFiaWxpdGllcywgYWJvdXQgdGhlIHNhbWUgYXMgaW4gYSByZXBv
cnQgaGUgZmlsZWQgbGFzdCB5ZWFyLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.