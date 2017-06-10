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Trump plans push for apprenticeships

By Jim Puzzanghera
Los Angeles Times

Published: June 10, 2017 - 05:34 PM
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President Donald Trump speaks during a news conference with Romanian President Klaus Werner Iohannis, in the Rose Garden at the White House, Friday in Washington. Donald Trump is trying to change the subject from scandal back to his promise to make American job creation a top priority. We want to get back to running our great country, Trump said Friday at a White House news conference. (AP Photo/Andrew Harnik)


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