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Trump says ‘fast decision’ possible on new FBI director

By Sadie Gurman and Darlene Superville
Associated Press

Published: May 13, 2017 - 05:42 PM
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Special Agent in Charge Adam Lee of the FBI's Richmond, Virginia office, leaves the U.S. Department of Justice on Saturday. Lee is one of nearly a dozen candidates President Donald Trump is considering to succeed ousted FBI Director James Comey. Trump fired Comey this week. Others are expected to interview Saturday with Attorney General Jeff Sessions and his deputy, Rod Rosenstein. ( AP Photo/Jose Luis Magana)


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