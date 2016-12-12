All CATEGORIES
☰ Menu

Trump selects Tillerson for secretary as state, sources say, dismissing Russia ties

By Julie Pace
AP White House Correspondent

Published: December 12, 2016 - 11:24 PM

MORE IN NEWS

Conrad13_1 PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Convicted murderer refuses to defend himself in court against charges of stabbing fellow inmate

Like Jeffery Conrad’s first trial in Summit County for the stabbing death of his ex-girlfriend, his second trial began Monday morning with major drama.

rent12cut_web
City raises fees on landlords to clean up communities
fire13_03
Celebration Church holds services for family of four who died in Akron fire
Bob Dyer: Tinsel trouble
Things You Need to Know — Compiled Dec. 12
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next