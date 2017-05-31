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Environment

Trump to announce decision on Paris climate pact Thursday

By Jill Colvin and Julie Pace
Associated Press

Published: May 31, 2017 - 09:38 AM
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In this May 18 file photo, President Donald Trump speaks in the East Room of the White House in Washington. A White House official says President Donald Trump is expected to withdraw the United States from the Paris climate accord. (AP Photo/Susan Walsh)


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