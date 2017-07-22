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Trump: USS Ford is ‘100,000-ton message to the world’

By Darlene Superville
Associated Press

Published: July 22, 2017 - 05:51 PM
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President Donald Trump arrives to speak during the commissioning ceremony of the aircraft carrier USS Gerald R. Ford (CVN 78) at Naval Station Norfolk, Va., Saturday. (AP Photo/Carolyn Kaster)


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