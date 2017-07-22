All CATEGORIES
☰ Menu

Trump

Tweets: Trump wakes up with Russia, and plenty more, on his mind

By Darlene Superville
Associated Press

Published: July 22, 2017 - 05:44 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

President Donald Trump speaks during a meeting with survivors of the attack on USS Arizona at Pearl Harbor, in the Oval Office of the White House, Friday in Washington. (AP Photo/Alex Brandon)


MORE IN NEWS

gac24_02 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Greater Akron Chamber bringing city, county along on ride to redefine economic development roles

The Greater Akron Chamber is on a new mission.

superhero24_05
Superheroes join kids on Cuyahoga Valley Scenic Railroad to train on a train
hist24web
Local history: Boys only?!? Girl pleaded to race in Soap Box Derby in 1937
Trump’s new message guru wants ‘a more positive mojo’
People in the news — compiled July 23
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next