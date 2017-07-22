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Tweets: Trump wakes up with Russia, and plenty more, on his mind

By Darlene Superville
Associated Press

Published: July 22, 2017 - 05:44 PM
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President Donald Trump speaks during a meeting with survivors of the attack on USS Arizona at Pearl Harbor, in the Oval Office of the White House, Friday in Washington. (AP Photo/Alex Brandon)


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