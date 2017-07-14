All CATEGORIES
☰ Menu

Traffic collision

Two dead, six injured — including three firefighters — after SUV collides with Akron firetruck

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: July 14, 2017 - 06:30 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Two Akron firefighters look over the scene of an accident at Rhodes and Exchange in Akron where eight people were injured after a fire truck and car collided on Friday. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

foreclose16cut_01 MIKE CARDEW - AKRON BEACON JOURNAL
Foreclosures could give tenants opportunity to become homeowners - 11:10 PM

Rainahja Wray-Johnson doesn’t let her 3-year-old daughter play in the kitchen.

mural16_03
Clean: Whether you’re talking clothing or sobriety, Downtown Laundromat’s new mural has it covered - 10:45 PM
County officials coordinate on relief for tenants - 11:10 PM
Military cyber operations headed for revamp after long delay - 11:09 PM
wounded16_01
Wounded Warriors softball team visits Canal Park - 10:45 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next