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Traffic collision

Two dead, six injured — including three firefighters — after SUV collides with Akron firetruck

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: July 14, 2017 - 06:30 PM | Updated: July 14, 2017 - 07:45 PM
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Two Akron firefighters look over the scene of an accident at Rhodes and Exchange in Akron where eight people were injured after a fire truck and car collided on Friday. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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