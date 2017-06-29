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Two men shot at gas station in Akron’s Merriman Valley; second early-morning shooting incident there since May

Beacon Journal staff report

Published: June 29, 2017 - 01:01 PM | Updated: June 30, 2017 - 08:10 AM
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