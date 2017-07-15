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Two teens killed in wreck with Akron fire truck identified: One girl once won an award for saving her sister from choking on a penny

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: July 15, 2017 - 02:10 PM | Updated: July 15, 2017 - 03:56 PM

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