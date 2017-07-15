Two teens killed in wreck with Akron fire truck identified: One girl once won an award for saving her sister from choking on a penny

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VHdvIHRlZW5zIGtpbGxlZCBGcmlkYXkgd2hlbiBhbiBTVVYgdGhleSB3ZXJlIHJpZGluZyBp
biBjb2xsaWRlZCB3aXRoIGFuIEFrcm9uIGZpcmUgdHJ1Y2sgaGF2ZSBiZWVuIGlkZW50aWZpZWQu
PC9wPjxwPkJyaXlhbmEgSGF5ZXMsIDE1LCBhbmQgTGFzaGFlIEpvaG5zb24sIDE2LCBkaWVkIGFm
dGVyIHRoZSB3cmVjaywgYWNjb3JkaW5nIHRvIHRoZSBTdW1taXQgQ291bnR5IE1lZGljYWwgRXhh
bWluZXImIzgyMTc7cyBvZmZpY2UuIDwvcD48cD5UaHJlZSBvdGhlciB0ZWVucyB3ZXJlIGluanVy
ZWQgYW5kIHRha2VuIHRvIGxvY2FsIGhvc3BpdGFscywgYnV0IGF1dGhvcml0aWVzIGhhdmUgbm90
IHJlbGVhc2VkIGVpdGhlciB0aGVpciBuYW1lcyBvciB0aGVpciBtZWRpY2FsIGNvbmRpdGlvbnMu
PC9wPjxwPlRocmVlIGZpcmVmaWdodGVycywgdG9vLCBzdWZmZXJlZCBtaW5vciBpbmp1cmllcy48
L3A+PHA+VGhlIGNyYXNoIGhhcHBlbmVkICBhYm91dCAzOjQ1IHAubS4gRnJpZGF5IGF0IHRoZSBp
bnRlcnNlY3Rpb24gb2YgV2VzdCBFeGNoYW5nZSBTdHJlZXQgYW5kIFJob2RlcyBBdmVudWUgYSBm
ZXcgYmxvY2tzIGZyb20gZG93bnRvd24uIDwvcD48cD5JbnZlc3RpZ2F0b3JzIHNhaWQgRmlyZSBF
bmdpbmUgTm8uIDMgd2FzIHNvdXRoYm91bmQgb24gUmhvZGVzIEF2ZW51ZSBhYm91dCAzOjQ1IHAu
bS4gd2hlbiBhIGJ1cmd1bmR5IENoZXZyb2xldCBUcmFpbGJsYXplciB3ZXN0Ym91bmQgb24gV2Vz
dCBFeGNoYW5nZSBTdHJlZXQgZHJvdmUgdGhyb3VnaCBhIHJlZCBsaWdodC4gVGhlIGZpcmUgdHJ1
Y2sgd2FzIGhlYWRlZCB0byB0cmFpbmluZywgaW52ZXN0aWdhdG9ycyBzYWlkLCBhbmQgZGlkIG5v
dCBoYXZlIGl0cyBlbWVyZ2VuY3kgbGlnaHRzIG9yIHNpcmVucyBhY3RpdmF0ZWQuPC9wPjxwPkFj
Y29yZGluZyB0byBhdWRpb3RhcGVzIHJlbGVhc2VkIGJ5IEFrcm9uIHBvbGljZSwgYSBtYW4gZHJp
dmluZyBiZWhpbmQgdGhlIGZpcmUgZW5naW5lIGNhbGxlZCA5LTEtMSBpbW1lZGlhdGVseSBhZnRl
ciB0aGUgY3Jhc2ggYW5kIHJlcG9ydGVkIHRoZSBmaXJlIHRydWNrIHdhcyB0cmF2ZWxpbmcgdGhy
b3VnaCBhIGdyZWVuIGxpZ2h0IHdoZW4gdGhlIGFjY2lkZW50IGhhcHBlbmVkLjwvcD48cD5BIHdp
dG5lc3MgdG9sZCBsb2NhbCB0ZWxldmlzaW9uIHN0YXRpb25zIHRoZSBmaXJlIHRydWNrIHdhcyBk
cml2aW5nIHRocm91Z2ggYSB5ZWxsb3cgbGlnaHQsIGJ1dCBubyBvbmUgaGFzIHB1YmxpY2x5IGRp
c3B1dGVkIHRoYXQgdGhlIFNVViBkcm92ZSB0aHJvdWdoIGEgcmVkIGxpZ2h0LiA8L3A+PHA+QSBz
cGVjaWFsIHVuaXQgZnJvbSB0aGUgQWtyb24gcG9saWNlIGRlcGFydG1lbnQgaXMgcmVjb25zdHJ1
Y3RpbmcgdGhlIGFjY2lkZW50LCBhIHByb2Nlc3MgYmFzZWQgb24gbWVhc3VyZW1lbnRzIGFuZCBz
Y2llbnRpZmljIGV2aWRlbmNlIHRoYXQgY2FuIHRha2VuIGEgbW9udGggdG8gY29uY2x1ZGUuIDwv
cD48cD5JbiAyMDA4LCB0aGUgQmVhY29uIEpvdXJuYWwgcmVwb3J0ZWQgdGhhdCBCcml5YW5hIEhh
eWVzICYjODIxMjsgYSBraW5kZXJnYXJ0bmVyIGF0IFN0ZXdhcnQgJiM4MjEyOyB3b24gYSBEbyBU
aGUgUmlnaHQgVGhpbmcgQXdhcmQgZnJvbSBBa3JvbiBwb2xpY2UgYWZ0ZXIgc2F2aW5nIGhlciBi
YWJ5IHNpc3RlciBmcm9tIGNob2tpbmcgb24gYSBwZW5ueS4gVGhlIHN0b3J5IHNhaWQgQnJpeWFu
YSBhbGVydGVkIGhlciBwYXJlbnRzIHRvIHdoYXQgd2FzIGhhcHBlbmluZyBhbmQgdGhlbiBjYWxs
ZWQgOS0xLTEuPC9wPjxwPkZyaWVuZHMgb2YgTGFzaGFlIEpvaG5zb24gU2F0dXJkYXkgcG9zdGVk
IG1lc3NhZ2VzIG9mIHNvcnJvdyBvbiBoZXIgRmFjZWJvb2sgcGFnZS4gPC9wPjxwPk9uIGl0LCBM
YXNoYWUgc2FpZCBzaGUgaGFkIHN0dWRpZWQgYXQgQnVjaHRlbCBoaWdoIHNjaG9vbCBhbmQgU3Rh
cmsgU3RhdGUgQ29sbGVnZS48L3A+PHA+VHdvIGRheXMgYmVmb3JlIHRoZSB3cmVjaywgTGFTaGFl
IHVwZGF0ZWQgaGVyIGNvdmVyIHBob3RvLiBJdCBzaG93cyBoZXIgaW4gYSB0YW5rIHRvcCwgc3Rh
cmluZyBkaXJlY3RseSBpbnRvIHRoZSBjYW1lcmEgd2l0aCBhIGdhcmxhbmQgb2YgZmxvd2VycyBh
cm91bmQgaGVyIGhlYWQgbGlrZSBhIGhhbG8uIDwvcD48cD5BbWFuZGEgR2FycmV0dCBjYW4gYmUg
cmVhY2hlZCBhdCAzMzAtOTk2LTM3MjUgb3IgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmFnYXJyZXR0QHRoZWJl
YWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5hZ2FycmV0dEB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uPC9wPjxw
PjwvcD48cD48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.