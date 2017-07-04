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U.S. celebrates July Fourth with parades, picnics, fireworks

By Rebecca Gibian
Associated Press

Published: July 4, 2017 - 05:09 PM | Updated: July 4, 2017 - 09:18 PM

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