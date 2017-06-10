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U.S. spy planes help Philippine troops quell siege

By Todd Pitman
Associated Press

Published: June 10, 2017 - 05:45 PM
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Debris fly as Philippine Air Force fighter jets bomb suspected locations of Muslim militants as fighting continues in Marawi city, southern Philippines, Friday. It's unclear how many people remain trapped in Marawi as government troops battle Muslim militants led by the so-called "Maute" group but army officers have put the figure this week at anywhere from 150 to 1,000. (AP Photo/Aaron Favila)


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