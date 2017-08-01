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UA honors college administrator resigning; only one of Scott Scarborough’s high-level administrative hires remains

By Katie Byard
Beacon Journal staff writer

Published: August 1, 2017 - 04:21 PM
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