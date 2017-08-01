All CATEGORIES
☰ Menu

Higher education

UA honors college administrator resigning; only one of Scott Scarborough’s high-level administrative hires remains

By Katie Byard
Beacon Journal staff writer

Published: August 1, 2017 - 04:21 PM | Updated: August 2, 2017 - 08:00 AM
RELATED STORIES

MORE IN NEWS

boggs03cut
Woman indicted on charges of killing two teens while texting and driving - 10:04 PM

The Summit County grand jury on Wednesday indicted a 24-year-old New Franklin woman who’s accused of killing two teenagers and severely injuring a third while texting and driving in May.

Akron-area law enforcement agencies receive state grants for drug prevention - 10:04 PM
royal03cut
Akron couple sent to prison for harboring and hiring undocumented workers - 10:03 PM
Akron man sentenced to 20 years in federal prison for terrorism charges - 10:03 PM
griefcamp03_1
Grief camp helps children learn to manage loss — and have fun - 10:03 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next