All CATEGORIES
☰ Menu

Local history

UA students summarize findings: For every visible grave, two lurk below at Schneider Park

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: July 7, 2017 - 07:00 PM | Updated: July 8, 2017 - 09:45 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

University of Akron graduate student Morgan Revels presents findings from a archeological study done by classmates at Schneider Park to a gathering at the Highland Square Library on Friday, July 7, 2017 in Akron, Ohio. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

flooring09cut_01 Karen Schiely - Akron Beacon Journal
National Design Mart in Medina County becomes regional destination for do-it-yourselfers

Granger Twp.: This is not your father’s carpet and tile store.

zoo08_web
Akron Zoo becomes just second in country to be designated sensory inclusive
narcan09cut_01
Akron Public Schools moving to get Narcan in middle, high schools - 8:30 PM
schneider08
UA students summarize findings: For every visible grave, two lurk below at Schneider Park
flag08_02
Akron native uses American flags to illustrate nation’s early history
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next