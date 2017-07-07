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Local history

UA students summarize findings: For every visible grave, two lurk below at Schneider Park

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: July 7, 2017 - 07:00 PM | Updated: July 8, 2017 - 09:45 AM
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University of Akron graduate student Morgan Revels presents findings from a archeological study done by classmates at Schneider Park to a gathering at the Highland Square Library on Friday, July 7, 2017 in Akron, Ohio. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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