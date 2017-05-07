Unions: White House welcomes some labor groups over others

PHA+V0FTSElOR1RPTjogUHJlc2lkZW50IERvbmFsZCBUcnVtcCBzYXlzIGxhYm9yIHVuaW9ucyBo
YXZlIGFuIG9wZW4gZG9vciB0byBoaXMgV2hpdGUgSG91c2UsIGJ1dCBzbyBmYXIsIGhlJiM4MjE3
O3MgaG9sZGluZyB0aGUgZG9vciBhIGxpdHRsZSBtb3JlIGFqYXIgZm9yIHNvbWUgb3JnYW5pemF0
aW9ucyB0aGFuIG90aGVycy48L3A+PHA+VHJ1bXAgaGFzIHB1dCBvdXQgdGhlIHdlbGNvbWUgbWF0
IGZvciB0aGUgbmF0aW9uJiM4MjE3O3MgY29uc3RydWN0aW9uIHRyYWRlcywgd2l0aCB3aG9tIGhl
JiM4MjE3O3MgaGFkIHJlbGF0aW9uc2hpcHMgZHVyaW5nIGRlY2FkZXMgb2YgYnVpbGRpbmcgb2Zm
aWNlIHRvd2VycyBhbmQgaG90ZWxzLiBBbHNvIGludml0ZWQgaW4gaGF2ZSBiZWVuIGF1dG8sIHN0
ZWVsIGFuZCBjb2FsIHdvcmtlcnMgd2hvIGJhY2tlZCBoaW0gZHVyaW5nIHRoZSAyMDE2IGVsZWN0
aW9uLjwvcD48cD5CdXQgdGhlcmUmIzgyMTc7cyBiZWVuIG5vIFdoaXRlIEhvdXNlIGludml0YXRp
b24gZm9yIG90aGVyIHVuaW9ucyByZXByZXNlbnRpbmcgdGhlIHNwcmF3bGluZyBidXQgc2hyaW5r
aW5nIHBvb2wgb2YgMTQuNiBtaWxsaW9uIHdvcmtlcnMgd2hvIGNvbGxlY3RpdmVseSBiYXJnYWlu
IHdpdGggZW1wbG95ZXJzIGluIHRoZSBsYWJvciBtb3ZlbWVudC48L3A+PHA+JiM4MjIwO1lvdSBj
YW4gdGVsbCBDb25ncmVzcyB0aGF0IEFtZXJpY2EmIzgyMTc7cyBidWlsZGluZyB0cmFkZXMgYW5k
IGl0cyBwcmVzaWRlbnQgYXJlIHZlcnkgbXVjaCB1bml0ZWQsJiM4MjIxOyBUcnVtcCB0b2xkIE5v
cnRoIEFtZXJpY2EmIzgyMTc7cyBCdWlsZGluZyBUcmFkZSBVbmlvbnMsIGV2ZW4gYXMgaGUgcGxl
ZGdlZCBpbiB0aGUgc2FtZSBzcGVlY2gsICYjODIyMDtBbWVyaWNhJiM4MjE3O3MgbGFib3IgbGVh
ZGVycyB3aWxsIGFsd2F5cyBmaW5kIGFuIG9wZW4gZG9vciB3aXRoIERvbmFsZCBUcnVtcC4mIzgy
MjE7PC9wPjxwPkJ1dCBoZSBoYXMgbm90IGNvdXJ0ZWQgYWxsIHVuaW9uIGxlYWRlcnMgb3IgYWR2
b2NhdGVkIGZvciBhbGwgbGFib3IgcHJpb3JpdGllcy4gRm9yIGV4YW1wbGUsIGhlJiM4MjE3O3Mg
YWdhaW5zdCBhICQxNS1hbi1ob3VyIG1pbmltdW0gd2FnZSBhbmQgaGFzIGxldCBsaW5nZXIgYSBy
dWxlIGV4cGFuZGluZyBvdmVydGltZSBwYXkuIE11Y2ggbGlrZSBQcmVzaWRlbnQgUm9uYWxkIFJl
YWdhbiBkaWQsIFRydW1wIGlzIG5vdCBzbyBtdWNoIHB1cnN1aW5nIGEgbGFib3IgYWdlbmRhIGJ1
dCBvbmUgdGhhdCBhcHBlYWxzIHRvIHRob3NlIHdobyBzaGFyZSBoaXMgJiM4MjIwO0J1eSBBbWVy
aWNhbiwgSGlyZSBBbWVyaWNhbiYjODIyMTsgcHJpb3JpdGllcyBhbmQgaGFwcGVuIHRvIGJlIHVu
aW9uIG1lbWJlcnMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtUcnVtcCBpcyBjbGVhcmx5IHdvcmtpbmcgdG8gYmUg
dGhlIGJsdWUgY29sbGFyIHByZXNpZGVudCwmIzgyMjE7IHNhaWQgRi4gVmluY2VudCBWZXJudWNj
aW8sIGRpcmVjdG9yIG9mIGxhYm9yIHBvbGljeSBhdCB0aGUgY2VudGVyLXJpZ2h0IG5vbnByb2Zp
dCBNYWNraW5hYyBDZW50ZXIgZm9yIFB1YmxpYyBQb2xpY3kgaW4gTWljaGlnYW4uICYjODIyMDtI
ZSYjODIxNztzIHRyeWluZyB0byBicmluZyBiYWNrIHRoZSBSZWFnYW4gbGFib3IgY29hbGl0aW9u
IGFuZCBnZXQgdGhlIEJsdWUgRG9nIERlbW9jcmF0cyBiYWNrLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhlIFdo
aXRlIEhvdXNlIHNheXMgdGhlIHByZXNpZGVudCBpcyAmIzgyMjA7b3BlbiB0byBtZWV0aW5nIHdp
dGggdmFyaW91cyBpbmRpdmlkdWFscyBhbmQgZ3JvdXBzIG9uIGhvdyB0byBpbXByb3ZlIHRoZSBs
aXZlcyBvZiBhbGwgQW1lcmljYW5zLiYjODIyMTs8L3A+PHA+QnV0IGV2ZW4gYW1vbmcgdW5pb25z
IHdpdGggbW9zdC1mYXZvcmVkIHN0YXR1cywgdGhlcmUmIzgyMTc7cyBzb21lIHNrZXB0aWNpc20g
YWJvdXQgd2hldGhlciBoZSYjODIxNztzIGZvciB3b3JrZXJzIG9yIGp1c3QgdGhlIGV4ZWN1dGl2
ZXMgd2hvIGhpcmUgdGhlbS48L3A+PHA+VHJ1bXAgZ290IHNvbWUgYm9vcyBhbmQgaGlzc2VzIGR1
cmluZyBoaXMgYWRkcmVzcyB0byB0aGUgYnVpbGRpbmcgdHJhZGVzIHVuaW9uLiBBbmQgQ2h1Y2sg
Sm9uZXMsIHByZXNpZGVudCBvZiBVbml0ZWQgU3RlZWx3b3JrZXJzIExvY2FsIDE5OTksIHdpdGgg
d2hvbSBUcnVtcCBmZXVkZWQsIHJhaXNlcyBhbiBleWVicm93IGF0IHRoZSB0YWxrIGNvbWluZyBm
cm9tIHRoZSBXaGl0ZSBIb3VzZS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgZG9uJiM4MjE3O3QgdGhpbmsgZnJv
bSBvdXIgcGVyc3BlY3RpdmUsIGhlJiM4MjE3O3MgYSBmcmllbmQgb2YgdGhlIHdvcmtpbmcgY2xh
c3MgcGVyc29uLCYjODIyMTsgSm9uZXMgc2FpZCwgbm90aW5nIHRoYXQgVHJ1bXAmIzgyMTc7cyB0
YXggcGxhbiB3b3VsZCBiZW5lZml0IHRoZSBwcmVzaWRlbnQgaGltc2VsZiwgYW5kIHRoYXQgVHJ1
bXAgY2FtcGFpZ25lZCBvbiAmIzgyMjA7Z2V0dGluZyByaWQmIzgyMjE7IG9mIGEgbG9uZy1zdGFu
ZGluZyBmcmVlIHRyYWRlIGRlYWwgd2l0aCBDYW5hZGEgYW5kIE1leGljby4gJiM4MjIwO1RydW1w
IGFsd2F5cyBoYWQgc29tZSBraW5kIG9mIHJlbGF0aW9uc2hpcCB3aXRoIHRoZSBidWlsZGluZyB0
cmFkZXMuIEJ1dCBmb3IgcmVndWxhciBtYW51ZmFjdHVyaW5nPyBUaGlzIGlzIG5vdCBhIGdvb2Qg
dGltZSBmb3Igd29ya2luZyBwZW9wbGUuJiM4MjIxOzwvcD48cD5UaGUgMjAxNiBlbGVjdGlvbiBz
dWdnZXN0cyBsYWJvciBpcyBmZXJ0aWxlIHBvbGl0aWNhbCBncm91bmQgZm9yIFRydW1wLiBFeGl0
IHBvbGxzIHNob3dlZCBoZSBwdWxsZWQgd2l0aGluIDggcGVyY2VudGFnZSBwb2ludHMgb2YgRGVt
b2NyYXQgSGlsbGFyeSBDbGludG9uIGFtb25nIHVuaW9uIG1lbWJlcnMgJiM4MjEyOyBhIGJpZ2dl
ciBtYXJnaW4gdGhhbiBhbnkgR09QIG5vbWluZWUgc2luY2UgUmVhZ2FuIGluIDE5ODQuPC9wPjxw
PkR1cmluZyBoaXMgZmlyc3QgMTAwIGRheXMsIFRydW1wIGhhcyB0cmllZCB0byBhcHBlYWwgdG8g
dGhvc2UgZnJ1c3RyYXRlZCBieSBzZWVpbmcgVS5TLiBqb2JzIGdvIG92ZXJzZWFzLiBGb3IgZXhh
bXBsZSwgaGUgc2NyYXBwZWQgVS5TLiBwbGFucyB0byBwYXJ0aWNpcGF0ZSBpbiBhbiBBc2lhLVBh
Y2lmaWMgdHJhZGUgcGFjdCBhbmQgYmVsaXR0bGVkIHRoZSBOb3J0aCBBbWVyaWNhbiBGcmVlIFRy
YWRlIEFncmVlbWVudCwgYWx0aG91Z2ggaGUgYmFja2VkIGF3YXkgZnJvbSBhIGNhbXBhaWduIHBs
ZWRnZSB0byB3aXRoZHJhdyBmcm9tIGl0LjwvcD48cD5IZSYjODIxNztzIHRha2VuIHRvIFR3aXR0
ZXIgdG8gY3JpdGljaXplIEFtZXJpY2FuIGNvbXBhbmllcyB3aXRoIHBsYW5zIHRvIG1vdmUgc29t
ZSBvcGVyYXRpb25zIHRvIG90aGVyIGNvdW50cmllcyBhbmQgdGhyZWF0ZW5lZCB0byB0YXggYW55
IHByb2R1Y3RzIHRoZXkgdHJpZWQgdG8gc2VsbCBpbiB0aGUgVS5TLiBIZSYjODIxNztzIHB1c2hl
ZCBhIHJlbHVjdGFudCBSZXB1YmxpY2FuLWNvbnRyb2xsZWQgQ29uZ3Jlc3MgdG8gcGF5IGZvciBh
ICQxIHRyaWxsaW9uIHJlYnVpbGRpbmcgb2YgdGhlIG5hdGlvbiYjODIxNztzIHJvYWRzIGFuZCBi
cmlkZ2VzLCBhbmQgaGUmIzgyMTc7cyBncmVlbi1saWdodGVkIHRoZSBLZXlzdG9uZSBYTCBwaXBl
bGluZS48L3A+PHA+QnV0IHdoaWxlIHNvbWUgdW5pb25zIGhhdmUgcmVjZWl2ZWQgdGhlIHJlZCBj
YXJwZXQgdHJlYXRtZW50LCBvdGhlcnMgaGF2ZSBiZWVuIGxhcmdlbHkgaWdub3JlZCBhdCB0aGUg
V2hpdGUgSG91c2UuPC9wPjxwPlRha2UgdGVhY2hlcnMgdW5pb25zLCB0cmFkaXRpb25hbCBhbGxp
ZXMgb2YgRGVtb2NyYXRzLiBXaGlsZSBFZHVjYXRpb24gU2VjcmV0YXJ5IEJldHN5IERlVm9zIGpv
aW5lZCBUcnVtcCBmb3IgV2hpdGUgSG91c2Ugc2Vzc2lvbnMgd2l0aCB0ZWFjaGVycyBhbmQgb3Ro
ZXIgZWR1Y2F0b3JzLCBuZWl0aGVyIG9mIHRoZSB0d28gYmlnIHRlYWNoZXJzIHVuaW9ucyAmIzgy
MTI7IHRoZSBOYXRpb25hbCBFZHVjYXRpb24gQXNzb2NpYXRpb24gYW5kIHRoZSBBbWVyaWNhbiBG
ZWRlcmF0aW9uIG9mIFRlYWNoZXJzICYjODIxMjsgd2FzIGludml0ZWQuIERlVm9zIGRpZCBhY2Nl
cHQgYW4gaW52aXRhdGlvbiBmcm9tIEFGVCBQcmVzaWRlbnQgUmFuZGkgV2VpbmdhcnRlbiB0byB0
b3VyIGEgc2Nob29sIGluIE9oaW8uPC9wPjxwPiYjODIyMDtUcnVtcCBpbiBOZXcgWW9yayB3YXMg
bmV2ZXIgaW52b2x2ZWQgaW4gZWR1Y2F0aW9uLiBIZSB3YXMgYSBibGFuayBzbGF0ZSBvbiBlZHVj
YXRpb24sJiM4MjIxOyBXZWluZ2FydGVuIHNhaWQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGUgYmlnIHRlc3Qg
Zm9yIGhpbSBldmVuIG9uIGluZnJhc3RydWN0dXJlIGlzOiBJcyBoZSBnb2luZyB0byBzdG9wIHRo
ZSBSZXB1YmxpY2FucyBpbiBDb25ncmVzcyBmcm9tIHRyeWluZyB0byB0YWtlIG91dCB0aGUgcHJv
dGVjdGlvbnMgZm9yIHByZXZhaWxpbmcgd2FnZSwmIzgyMjE7IHNoZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7SXMg
aGUgYWN0dWFsbHkgZ29pbmcgdG8gaGF2ZSBlbm91Z2ggbW9uZXkgaW4gdGhlcmUgZm9yIHByb2pl
Y3RzPyYjODIyMTs8L3A+PHA+VHJ1bXAgaXMgcGlja2luZyBhbmQgY2hvb3NpbmcgYW1vbmcgbGFi
b3IgdW5pb25zIGF0IGEgdnVsbmVyYWJsZSB0aW1lIGZvciB0aGUgbW92ZW1lbnQgaW4gQW1lcmlj
YW4gcG9saXRpY3MuIFVuaW9uIG1lbWJlcnNoaXAgZGVjbGluZWQgMjQwLDAwMCBpbiBvbmUgeWVh
ciB0byAxMC43IHBlcmNlbnQgb2YgdGhlIHdvcmtmb3JjZSBpbiAyMDE2LCBhYm91dCBoYWxmIGFz
IG11Y2ggYXMgd2hlbiB0aGUgQ2Vuc3VzIEJ1cmVhdSBiZWdhbiBjb2xsZWN0aW5nIHN1Y2ggc3Rh
dGlzdGljcyBpbiAxOTgzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhlcmUgYXJlIHNvbWUgdW5pb25zIHRoYXQs
IGluIGZhY3QsIGhlIGhhcyBnb25lIGFmdGVyLiBUZWFjaGVycyBjb21lIHRvIG1pbmQuIEdvdmVy
bm1lbnQgZW1wbG95ZWVzIGNvbWUgdG8gbWluZCwmIzgyMjE7IHNhaWQgdGhlIEFGTC1DSU8mIzgy
MTc7cyBSaWNoYXJkIFRydW1rYSwgcmVmZXJyaW5nIHRvIHRoZSBwcmVzaWRlbnQmIzgyMTc7cyBw
bGVkZ2VzIHRvIGNsb3NlIG9yIHNsYXNoIHNwZW5kaW5nIGZvciB0aGUgRGVwYXJ0bWVudCBvZiBF
ZHVjYXRpb24gYW5kIGVmZm9ydHMgdG8gc2hyaW5rIHRoZSBmZWRlcmFsIHdvcmtmb3JjZS48L3A+
PHA+VHJ1bXAgaXMgc3RhcnRpbmcgd2l0aCB3aGF0IGhlIGtub3dzLCBhbmQgd2hlcmUgbGFib3Ig
aXMgY29uY2VybmVkLCB0aGF0IG1lYW5zIGJ1aWxkaW5nIHRyYWRlcyBnbyB0byB0aGUgdG9wIG9m
IHRoZSBsaXN0LjwvcD48cD4mIzgyMjA7RGlkIHlvdSBldmVyIHRoaW5rIHlvdSYjODIxNztkIHNl
ZSBhIHByZXNpZGVudCB3aG8ga25vd3MgaG93IG11Y2ggY29uY3JldGUgYW5kIHJlYmFyIHlvdSBj
YW4gbGF5IGRvd24gaW4gYSBzaW5nbGUgZGF5PyYjODIyMTsgaGUgc2FpZCBhdCB0aGVpciBjb25m
ZXJlbmNlIGxhc3QgbW9udGguICAmIzgyMjA7V2UmIzgyMTc7cmUgYSBuYXRpb24gb2YgYnVpbGRl
cnMsIGFuZCBpdCB3YXMgYWJvdXQgdGltZSB3ZSBoYWQgYSBidWlsZGVyIGluIHRoZSBXaGl0ZSBI
b3VzZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRoaXMgcHJlc2lkZW50LCBzYWlkIEdhcnkgTi4gQ2hhaXNvbiwg
YSBsYWJvciBoaXN0b3JpYW4gYXQgQ2xhcmsgVW5pdmVyc2l0eSwgJiM4MjIwO2tub3dzIHZlcnkg
d2VsbCBmcm9tIGhpcyBvbGQgZGF5cyB3b3JraW5nIGluIHRoZSBob3RlbCBpbmR1c3RyeSBpbiBN
YW5oYXR0YW4gdGhhdCBpdCYjODIxNztzIGltcG9ydGFudCB0byBnZXQgYWxvbmcgd2l0aCB0aGUg
Y29uc3RydWN0aW9uIHVuaW9ucy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.