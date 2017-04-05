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Up to 2 inches of rain and another 5 inches of snow possible in Akron by Friday afternoon

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: April 5, 2017 - 12:50 PM

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