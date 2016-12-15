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UPDATE: Akron police seeking son for questioning in death of elderly mother, who had signs of “blunt force trauma”

By Nick Glunt
Beacon Journal staff writer

Published: December 15, 2016 - 10:57 PM | Updated: December 16, 2016 - 11:23 AM
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(Courtesy of Newsnet5.com)


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