All CATEGORIES
☰ Menu

UPDATE: Shares of Akron-based Signet Jewelers plunge after report of rampant sexual harassment, discrimination; company claims article misleading

By Katie Byard
Beacon Journal staff writer

Published: February 27, 2017 - 08:47 PM | Updated: February 28, 2017 - 04:58 PM

MORE IN NEWS

need01 Peter Morrison - AP
Things You Need to Know — compiled Feb. 28 - 10:43 PM

Immigration bill ‘compromise’

Regional news briefs - 10:43 PM
medicaid01cut
Local cancer survivor featured on a national ad to save Affordable Care Act - 8:31 PM
bsutton01
U.S. Rep. Tim Ryan won’t run for Ohio governor; others from Akron area still mulling race - 8:31 PM
Longtime Akron real estate agent Carolyn Marting dies at 77 - 8:06 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next