All CATEGORIES
☰ Menu

UPDATE: Shares of Akron-based Signet Jewelers plunge after report of rampant sexual harassment, discrimination; company claims article misleading

By Katie Byard
Beacon Journal staff writer

Published: February 27, 2017 - 08:47 PM | Updated: February 28, 2017 - 04:58 PM

MORE IN NEWS

city01web PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Mayor Horrigan hints at Akron income tax increase in State of the City address

Dan Horrigan prides himself on serving the public with the speed of a curb boy at Swensons Drive-In. It’s a job he took while studying to be a teacher.

signet01web
Akron-based Sterling Jewelers calls sexual harassment report misleading; stock plunges following newly detailed allegations
trump01cut_01
Trump declares it’s ‘time to join forces’ to fix U.S. problems
need01
Things You Need to Know — compiled Feb. 28
Regional news briefs
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next