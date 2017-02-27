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UPDATE: Shares of Akron-based Signet Jewelers plunge after report of rampant sexual harassment, discrimination; company claims article misleading

By Katie Byard
Beacon Journal staff writer

Published: February 27, 2017 - 08:47 PM | Updated: February 28, 2017 - 04:58 PM

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