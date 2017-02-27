UPDATE: Shares of Akron-based Signet Jewelers plunge after Washington Post report of rampant sexual harassment and discrimination

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+U2hhcmVzIG9mIFNpZ25ldCBKZXdlbGVycyBMdGQuLCB3aXRoIGNvcnBvcmF0ZSBvZmZpY2Vz
IGluIEFrcm9uLCBhcmUgcGx1bmdpbmcgdGhpcyBtb3JuaW5nLCBmb2xsb3dpbmcgYSByZXBvcnQg
cmVsZWFzZWQgTW9uZGF5IGV2ZW5pbmcgYnkgdGhlIFdhc2hpbmd0b24gUG9zdCBhYm91dCBhbGxl
Z2F0aW9ucyBvZiB3aWRlc3ByZWFkIHNleHVhbCBoYXJhc3NtZW50IGF0IHRoZSBjb21wYW55Ljwv
cD48cD5TaGFyZXMgd2VyZSBkb3duICQ2LjMwLCBvciA4LjYgcGVyY2VudCB0byAkNjYuNTgsIGFy
b3VuZCAxMToxNSBhLm0uPC9wPjxwPlRoYXQmIzgyMTc7cyBiZWxvdyB0aGUgcHJpb3IgNTItd2Vl
ayBsb3cgb2YgJDY3LjQzIGZvciB0aGUgY29tcGFueSB0aGF0IGlzIG9uZSBvZiB0aGUgYXJlYSYj
ODIxNztzIGxhcmdlc3QgZW1wbG95ZXJzIGFuZCBiaWxscyBpdHNlbGYgYXMgdGhlIHdvcmxkJiM4
MjE3O3MgbGFyZ2VzdCByZXRhaWxlciBvZiBkaWFtb25kIGpld2VscnkuPC9wPjxwPkF0IDEwOjQy
IGEubS4gdG9kYXksIHNoYXJlcyB3ZXJlIGRvd24gMzAuMSBwZXJjZW50IGZyb20gSmFuLiAxIGFu
ZCAzMy41IHBlcmNlbnQgZnJvbSBhIHllYXIgYWdvLjwvcD48cD5UaGUgc3RvY2sgcHJpY2UgaGFz
IGRyb3BwZWQgYnkgaGFsZiBzaW5jZSBpdHMgMjAxNSBoaWdoLjwvcD48cD5UaGUgY29tcGFueSAm
IzgyMTI7IG9wZXJhdG9yIG9mIEtheSBKZXdlbGVycyBhbmQgSmFyZWQgdGhlIEdhbGxlcmlhIG9m
IEpld2Vscnkgc3RvcmVzIGFuZCBaYWxlcywgYW1vbmcgb3RoZXIgY2hhaW5zICYjODIxMjsgaGFz
IGVhcmxpZXIgc3VmZmVyZWQgYmFkIHByZXNzLjwvcD48cD5TYWxlcyBmb3IgdGhlIGFsbCBpbXBv
cnRhbnQgaG9saWRheSBzZWFzb24gd2VyZSBkaXNhcHBvaW50aW5nLiBJbiBpdHMgSmFudWFyeSBl
YXJuaW5ncyBjYWxsLCB0aGUgY29tcGFueSBzYWlkIGl0cyBuZXdseSByZXZhbXBlZCBlLWNvbW1l
cmNlIHBsYXRmb3JtIGNvdWxkbiYjODIxNzt0IGhhbmRsZSBob2xpZGF5IHRyYWZmaWMuPC9wPjxw
Pkxhc3QgeWVhciwgdGhlcmUgd2VyZSBhbGxlZ2F0aW9ucyBvZiBnZW0tc3dhcHBpbmcgYnkgc29t
ZSBjdXN0b21lcnMgYXQgc3RvcmVzIG91dHNpZGUgb2YgT2hpby48L3A+PHA+VGhlIGN1c3RvbWVy
cyBhbGxlZ2VkIHRoYXQgZGlhbW9uZHMgdGhleSBoYWQgYnJvdWdodCBpbiBmb3IgY2xlYW5pbmcg
d2VyZSBzd2FwcGVkIGZvciBvdGhlciBzdG9uZXMuIFRoZSBjb21wYW55IGhhcyBzYWlkIHRoZSBh
bGxlZ2F0aW9ucyB3ZXJlICYjODIyMDttaXNsZWFkaW5nJiM4MjIxOyBhbmQgZ3Jvc3NseSBhbXBs
aWZpZWQgb24gc29jaWFsIG1lZGlhLjwvcD48cD5BY2NvcmRpbmcgdG8gdGhlIFdhc2hpbmd0b24g
UG9zdCByZXBvcnQgcmVsZWFzZWQgTW9uZGF5IGV2ZW5pbmcsIGh1bmRyZWRzIG9mIGZvcm1lciBl
bXBsb3llZXMgb2YgU2lnbmV0JiM4MjE3O3MgU3RlcmxpbmcgSmV3ZWxlcnMgYXJlIHNheWluZyBm
ZW1hbGUgd29ya2VycyB3ZXJlIHJvdXRpbmVseSBncm9wZWQsIGRlbWVhbmVkIGFuZCB1cmdlZCB0
byBzZXh1YWxseSBjYXRlciB0byBib3NzZXMgdG8ga2VlcCB0aGVpciBqb2JzLjwvcD48cD5UaGUg
YWxsZWdhdGlvbnMgZnJvbSBhYm91dCAyNTAgd29tZW4gYW5kIG1lbiBhcmUgcGFydCBvZiBhIGNs
YXNzIGFjdGlvbiBhcmJpdHJhdGlvbiBjYXNlLCBhY2NvcmRpbmcgdG8gdGhlIG5ld3NwYXBlci4g
VGhlIGNhc2UgZGF0ZXMgdG8gMjAwOCwgd2hlbiBtb3JlIHRoYW4gYSBkb3plbiB3b21lbiBmaXJz
dCBhY2N1c2VkIHRoZSBjb21wYW55IG9mIGdlbmRlciBkaXNjcmltaW5hdGlvbi48L3A+PHA+TGFz
dCB5ZWFyLCBTaWduZXQgc2FpZCBpbiBhbiBhbm51YWwgcmVwb3J0IHRoYXQgaXQgY291bGQgZmFj
ZSAmIzgyMjA7c3Vic3RhbnRpYWwgZGFtYWdlcyYjODIyMTsgaWYgaXQgbG9zZXMgdGhlIGNsYXNz
LWFjdGlvbiBhcmJpdHJhdGlvbiBjYXNlLjwvcD48cD5BIGNvbXBhbnkgc3Bva2VzbWFuIGlzc3Vl
ZCBhIHN0YXRlbWVudCB0byB0aGUgV2FzaGluZ3RvbiBQb3N0IGRlbnlpbmcgdGhlIGFsbGVnYXRp
b25zIGluIHRoZSBuZXdzcGFwZXImIzgyMTc7cyByZXBvcnQuPC9wPjxwPlJlYWQgdGhlIGZ1bGwg
cmVwb3J0IGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3Lndhc2hpbmd0b25wb3N0LmNvbS9idXNpbmVz
cy9lY29ub215L2h1bmRyZWRzLWFsbGVnZS1zZXgtaGFyYXNzbWVudC1kaXNjcmltaW5hdGlvbi1h
dC1rYXktYW5kLWphcmVkLWpld2VscnktY29tcGFueS8yMDE3LzAyLzI3LzhkY2M5NTc0LWY2Yjct
MTFlNi1iZjAxLWQ0N2Y4Y2Y5YjY0M19zdG9yeS5odG1sP3V0bV90ZXJtPS5mN2Q1Y2E5YWI0ZWMi
PjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cud2FzaGluZ3RvbnBvc3QuY29tIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+
d3d3Lndhc2hpbmd0b25wb3N0LmNvbTwvYT4uPC9hPjwvcD48cD5TaWduZXQgZW1wbG95cyBhYm91
dCAzLDAwMCBwZW9wbGUgaW4gU3VtbWl0IENvdW50eSwgaW5jbHVkaW5nIHdvcmtlcnMgYXQgYXJl
YSBzdG9yZXMuPC9wPjxwPjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.