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Vehicle hits people near London mosque, causing casualties

By Gregory Katz
Associated Press

Published: June 18, 2017 - 08:45 PM | Updated: June 18, 2017 - 10:47 PM
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Police man a cordon at Finsbury Park where a vehicle struck pedestrians in London Monday. Police say a vehicle struck pedestrians on a road in north London, leaving several casualties and one person has been arrested. (Yui Mok/PA via AP)


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